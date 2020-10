António Lobo Xavier infetado com covid-19. Conselheiros de Estado vão ser testados

António Lobo Xavier, advogado e comentador político, está infetado com covid-19. A notícia foi avançada pela SIC e confirmada pelo próprio ao DN.

Lobo Xavier, de 60 anos, disse ao DN que apresenta apenas sintomas muito moderados. "Apenas algum cansaço", indicou, dizendo que só teve sintomas na quinta-feira.

O antigo deputado do CDS-PP, que desde 2016 é conselheiro de Estado, esteve na terça-feira na reunião do Conselho de Estado, no Palácio da Cidadela, em Cascais. Na sala estiveram também, entre outros, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, o primeiro-ministro, António Costa, o líder da Assembleia da República, Ferro Rodrigues. A presidente da Comissão Europeia, Ursula Van Der Leyen, foi convidada desta sessão do Conselho de Estado.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Todos usaram máscara e sentaram-se a uma distância de segurança. Lobo Xavier costuma sentar-se entre Francisco Louça e Leonor Beleza. O comentador diz ao DN que "provavelmente" todos os conselheiros vão fazer testes, algo que de facto vai acontecer, segundo fonte de Belém.

A mesma fonte do Palácio de Belém indicou que Lobo Xavier informou esta noite do diagnóstico e Belém informou todos os conselheiros, bem como Van der Leyen. O presidente da República já tinha feito um teste após a reunião, dentro das rotinas de testes que tem feito habitualmente.

Segundo a SIC, já foram testados este domingo o primeiro-ministro, António Costa, o presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues e também os ex-presidentes Jorge Sampaio e Aníbal Cavaco Silva. Os testes estão a ser realizados pela Fundação Champalimaud.

Na segunda-feira serão ainda testados Ramalho Eanes, Rui Rio, Domingos Abrantes e Costa Andrade, que não poderá por isso assistir às cerimónias do 5 de Outubro, de acordo com a mesma fonte.

As cerimónias, nos Paços do Concelho, mantém-se, estando prevista a presença de Marcelo Rebelo de Sousa e de António Costa, além do presidente da câmara de Lisboa, Fernando Medina.

Lobo Xavier é atualmente comentados da TVI e da TSF, participando junto com Pacheco Pereira, Ana Catarina Mendes (que substituiu Jorge Coelho) e Carlos Andrade no programa Circulatura do Quadrado. Antes, o programa passava na SIC com o nome Quadratura do Círculo. O último programa foi para o ar na quarta-feira, a 30 de setembro.

Com JPH