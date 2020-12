Costa: Natal "não será normal" e Ano Novo "seguramente" sem festas

"Ele chorava e queria ficar com a mulher". A história do abraço entre médico e doente

O Natal "não vai poder ser um Natal normal" e quanto ao Ano Novo será celebrado "com todas as restrições" - "não haverá seguramente festas de fim de ano".

As novidades foram avançadas esta manhã pelo primeiro-ministro, numa entrevista à rádio do Observador.

Na entrevista, o chefe do Governo revelou que no próximo sábado serão anunciadas as medidas de confinamento para o próximo mês, apanhando portanto o Natal e o Ano Novo.

António Costa não quis antecipar medidas argumentando que espera por mais uma reunião do Infarmed, que terá lugar na quinta-feira.

Também na quinta-feira, será anunciado o plano nacional de vacinação contra o covid-19, esperando-se que as vacinas comecem a chegar em janeiro a Portugal.

"O ritmo dos novos casos está a diminuir (...) As medidas [de contenção] estão a produzir o efeito."

Costa negou eventuais atrasos na preparação da logística desse plano: "Estamos bem a tempo" e "não vale a pena anteciparmos ansiedades quando já estamos suficientemente ansiosos", disse.

Procurou, por outro lado, mostrar-se otimista quando à evolução da pandemia em resultado das medidas de confinamento que têm vindo a ser postas em prática.

"O ritmo dos novos casos está a diminuir" e "o famoso R está a baixar", o que significa que "as medidas [de contenção] estão a produzir o efeito".

O chefe do Governo disse no entanto que "a queda da pandemia vai ser mais lenta [em Portugal] mas os danos económicos serão menos duros" porque, entre outras coisas, Portugal é dos "pouquíssimos" países na Europa onde a restauração tem menos limitações no seu funcionamento.

Ao mesmo tempo, assegurou que não estão previstas mudanças no calendário escolar. "As férias de Natal não serão antecipadas."