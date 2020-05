Costa admite realização da Festa do Avante!. Desde que "respeitem as normas de saúde" da DGS

O primeiro-ministro, António Costa (E), acompanhado pelo ministro do Ambiente e da Ação Climática, João Pedro Matos Fernandes (D), durante um passeio pelo centro do Porto, no âmbito de uma visita ao concelho do Porto, dias depois do levantamento do estado de emergência devido à pandemia da covid-19, no Porto, a 8 de maio.

O primeiro-ministro, António Costa, disse hoje que a Festa do Avante! poderá realizar-se desde que sejam cumpridas as orientações sanitárias da Direção-Geral da Saúde (DGS), porque a atividade política dos partidos "não está proibida".

"A atividade política do PCP ou de qualquer outro partido não está proibida, nem nos passa pela cabeça, creio eu que a ninguém, proibir a atividade política. Agora, essas atividades vão ter de ser realizadas de acordo com as regras [da DGS]. No meu partido tínhamos o congresso marcado para maio, está adiado 'sine die'", afirmou António Costa durante uma entrevista no Porto Canal.

O primeiro-ministro sublinhou que "não há nada que permita na Constituição, na lei, onde quer que seja, a proibição do exercício de atividades políticas".

Contudo, o chefe do Governo advertiu que as atividades partidárias, na qual se enquadra a 'rentrée' comunista, "têm de respeitar as normas de saúde, como, aliás, o PCP disse logo que respeitaria".

António Costa acrescentou que "cada partido é responsável, obviamente, pela forma como organiza" a sua agenda.