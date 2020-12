António Costa partilha foto a fazer teste à covid

A fotografia de António Costa na residência oficial de São Bento a fazer o teste à covid-19, esta manhã, foi partilhada na sua conta de Twitter..

O primeiro-ministro explica que "em virtude da confirmação do teste positivo do Presidente francês, Emmanuel Macron", com quem esteve ontem no Palácio do Eliseu em Paris, se encontra agora em isolamento profilático preventivo até avaliação do grau de risco por parte das autoridades de saúde.

Costa esclarece ainda decidiu cancelar a deslocação a África que tinha prevista - a São Tomé e à Guiné-Bissau, de 18 a 20 de dezembro - bem como toda a agenda pública. A atividade executiva e a agenda de trabalho será mantida à distância. "Sinto-me bem e sem sintomas", diz.