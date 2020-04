Vila Nova de Gaia com mais casos do que o Porto. Veja cada concelho

Lisboa continua a ser o concelho português com maior número de infetados, segundo os dados do boletim epidemiológico desta quinta-feira, dia 23 de abril, da Direção-Geral da Saúde (DGS). A capital tem agora 1266 casos de coronavírus, mais 97 do que no dia anterior.

Vila Nova de Gaia ultrapassou o concelho do Porto (1099 casos) e está agora em segundo lugar na lista dos concelhos com mais casos da doença: passou de 1066 para1161, um aumento de 95 casos.

Os dados da DGS precisam que o concelho de Lisboa é o que regista o maior número de casos de infeção pelo coronavírus (1.266), seguido então de Vila Nova de Gaia (1.161), Porto (1.099), Braga (950), Matosinhos (929), Gondomar (894), Maia (763), Valongo (655), Ovar (532), Sintra (514) e Coimbra, com 367 casos.

Na quarta-feira, o concelho do Porto tinha 1102 casos, hoje registou menos três casos da doença.

A região Norte continua a registar o maior número de infeções, totalizando 13.382, seguida pela região de Lisboa e Vale do Tejo, com 5.194, da região Centro, com 3.084, do Algarve (318) e do Alentejo (181).

Os Açores registam 109 casos de covid-19 e a Madeira 85.

Portugal registou esta quinta-feira mais 35 mortes, um aumento que corresponde a 1,7% no número de casos da doença. O país tem agora 820 vitimas mortais e 22 353 casos confirmados com o novo coronavírus.

Desde o dia 1 de janeiro, registaram-se em Portugal 219.848 casos suspeitos, dos quais 4.048 aguardam resultado dos testes.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia de covid-19, já provocou mais de 183 mil mortos em todo o mundo e infetou mais de 2,6 milhões de pessoas. Mais de 700 mil doentes foram considerados curados pelas autoridades de saúde.

Siga aqui todos os desenvolvimentos do surto de ​​​​​​​covid-19.