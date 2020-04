820 mortes e 22353 infetados com covid-19 em Portugal. Casos sobem 1,7%

Urgência dedicada à covid-19 no Hospital de São João, no Porto.

Morreram mais 35 pessoas, no último dia, em Portugal com covid-19 (mais 4,4%), o que faz com que já tenham sido declarados 820 óbitos no país, desde o início da pandemia. Registaram-se também mais 371 casos de infeção pelo novo coronavírus (um crescimento de 1,7% face a ontem), que somando aos anteriores contabilizam um total de 22 353. Recuperaram 1201 doentes (mais 58 que ontem), segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS), desta quinta-feira (23 de abril).

Estão internadas 1095 pessoas (menos 51 que esta quarta-feira), destas 204 encontram-se nos cuidados intensivos (menos três). O que significa que estão a ser tratadas em casa 86,1% dos doentes. Aguardam resultados laboratoriais 4048 pessoas e estão em vigilância pelas autoridades de saúde mais de 30 mil.

A taxa de letalidade geral do país é hoje de 3,7%, sendo de 13,3% nas pessoas acima dos 70 anos - as principais vitimas mortais. O número de mortes é idêntico entre homens (406) e mulheres (414). Sendo que a maioria dos infetados (59,1%) são do sexo feminino.

Entre os 35 óbitos registados nas últimas 24 horas, 23 diziam respeito a pessoas com mais de 80 anos e continua a não existir nenhuma vitima com menos de 40 anos. A nível da localidade de residência mantém-se a tendência: no Norte morreram 21 pessoas no último dia (de um total de 475 mortes desde o inicio do surto), quatro óbitos ocorreram na região centro, oito em Lisboa e Vale do Tejo e duas nos Açores.

Mais de 185 mil mortes no mundo. China não regista vítimas há oito dias

Desde que o novo coronavírus foi descoberto na China no final do ano passado, morreram 185 059 pessoas em todo o mundo por causa desta doença, segundo dados oficiais, atualizados às 10:01 desta quinta-feira. De um total de 2 653 808 infetados, 727 844 recuperaram e são dados como curados.

Os Estados Unidos da América são o país com a maior concentração de casos (849 092) e de mortes (47 681). Seguidos de Espanha, a segunda nação com mais infetados e a terceira com mais vitimas mortais, número que voltou a aumentar nas últimas 24 horas: mais 440 óbitos, segundo informações do ministério da Saúde espanhol. O país tem agora 22 157 vitimas mortais e um total de 213 024 casos, o que motivou uma comparação entre Portugal e Espanha por parte de Pablo Casado, líder do PP.

Itália é o terceiro país com mais casos (187 327) e o segundo com mais óbitos (25 085). Seguem-se a França, a Alemanha e o Reino Unido, todos com mais de cem mil casos. Portugal surge em 16.º lugar nesta tabela.

A China - onde o surto começou - é, neste momento, o nono país com mais casos. Tem 82 798 infetados e 4 632 mortes. Sendo que há cerca de uma semana que não não regista qualquer vitimas mortal, embora continue a notificar novos casos (dez nas últimas 24 horas, seis com ligações a outros países). O país vai agora doar 30 milhões de dólares à Organização Mundial de Saúde para serem aplicados na luta contra a pandemia, anunciou esta quinta-feira de manhã o ministro dos negócios estrangeiros chinês.

Recomendações da DGS

Para que seja possível conter ao máximo a propagação da pandemia, a Direção-Geral da Saúde continua a reforçar os conselhos relativos à prevenção: evite o contacto próximo com pessoas que demonstrem sinais de infeção respiratória aguda, lave frequentemente as mãos (pelo menos durante 20 segundos), mantenha a distância em relação aos animais e tape o nariz e a boca quando espirrar ou tossir (de seguida lave novamente as mãos). E acima de tudo: fique em casa.

Em caso de apresentar sintomas coincidentes com os do vírus (febre superior a 38º, tosse persistente, dificuldade respiratória), as autoridades de saúde pedem que não se desloque às urgências, mas sim para ligar para a Linha SNS 24 (808 24 24 24) ou para a unidade de cuidados primários mais próxima.