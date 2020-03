TSF lança dois novos programas sobre a covid-19

A partir desta semana, a TSF decidiu avançar com dois novos programas que procuram ajudar a esclarecer os portugueses e aumentar a literacia sobre a pandemia do novo coronavírus.



Covid-19: Perguntas com Resposta funciona de segunda a sexta, depois das 15H. Um virologista e uma médica respondem às dúvidas dos ouvintes da TSF sobre o novo coronavírus. Através do 808202173, do site ou das redes sociais, a TSF procura responder às dúvidas e incertezas de quem está a lidar com este vírus pela primeira vez. Dos sintomas, aos atos do dia-a-dia, como nos podemos proteger a nós e aos outros?

Perguntas que têm resposta pela voz de Cláudia Conceição e Celso Cunha, do Instituto de Higiene e Medicina Tropical da Universidade Nova de Lisboa que, juntamente com a Direção-geral da Saúde, são parceiros da TSF. Com moderação de Rita Costa.



Sem medo do medo. Estar de quarentena ou em isolamento social, pode ser uma experiência particularmente difícil. Sobretudo quando as crianças também estão em casa, 24 horas por dia. Até que ponto é que a falta de acesso à cultura e ao lazer nos pode ajudar a deprimir? Como gerir as emoções em família? Como preparar as crianças para notícias tristes? A TSF, em parceria com a Ordem dos Psicólogos, vai dar resposta aos desafios que se colocam a todos nós, neste período particularmente difícil. De segunda a sexta-feira, às 9h30, um psicólogo responde às perguntas de Teresa Dias Mendes e desenvolve em tsf.pt as várias perspetivas sobre os danos colaterais desta pandemia.



Além destes dois programas, a TSF vai ter uma newsletter diária sobre a Covid-19, assinada, diariamente, por Anselmo Crespo.



