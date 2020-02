Trabalhadores da TST paralisam na quarta-feira por aumentos salariais

Transportes com mais de 8.700 reclamações nos primeiros seis meses deste ano

Os trabalhadores dos Transportes Sul do Tejo (TST) vão estar parados na quarta-feira para realizarem um plenário, exigindo aumentos salariais, o que pode causar perturbações no serviço, anunciou esta segunda-feira o sindicato do setor.

A União dos Sindicatos de Setúbal convocou uma paralisação, que acontece durante todo o dia de quarta-feira, e um plenário pelas 10:00, nas instalações dos TST no Laranjeiro, em Almada, no distrito de Setúbal.

Em comunicado, o sindicato adiantou que os motoristas decidiram paralisar porque a administração da rodoviária "não deu resposta à valorização dos salários, fugindo ao compromisso que havia dado aos trabalhadores", em dezembro.

"Chamamos a atenção da administração dos TST que, caso não queira a empresa parada ou paralisada, basta cumprir com o discurso público que efetuou quando disse: 'é necessário elevar os salários dos trabalhadores da TST ao nível daquilo que é praticado na Carris'", lê-se na nota divulgada.

No ano passado, os trabalhadores da TST realizaram várias greves e plenários contra os "ordenados mais baixos" do setor na Área Metropolitana de Lisboa, reivindicando um ordenado de 750 euros.

No entanto, em junho, todas as ações de luta foram suspensas depois de os funcionários terem aceite a proposta feita pela administração, de um salário de 700 euros.

A TST, detida pelo grupo Arriva, desenvolve a sua atividade na península de Setúbal, com 190 carreiras e oficinas em quatro concelhos: Almada, Moita, Sesimbra e Setúbal.