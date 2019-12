Toda a história dos jihadistas portugueses. Os códigos, a vida, as paixões e os ódios

A abrir o despacho de acusação, a que o DN teve acesso, o Ministério Público (MP) sublinha que "pela primeira vez, num processo-crime, através da investigação sistemática ao longo de seis anos, foi possível descrever e reconstruir, do ponto de vista criminal, mas também histórico e sociológico, a radicalização organizada de um grupo de indivíduos de nacionalidade portuguesa e a sua deslocalização para a Síria, com as suas mulheres e filhos, a fim de integrarem as fileiras do Estado Islâmico e cumprirem a jihad".

Todos os oito portugueses - Nero Saraiva, os irmãos Celso, Edgar e Rómulo Costa, Fábio Poças, Sandro Marques, Sadjo e Cassimo Turé - estão acusados dos crimes de adesão e apoio a organização terrorista, recrutamento para terrorismo internacional e financiamento de terrorismo. Destes oito, seis estão "em paradeiro desconhecido", dados como mortos pelas autoridades. Em relação aos outros dois, Rómulo Costa está detido em Portugal, enquanto Cassimo está sujeito a termo de identidade e residência (TIR).