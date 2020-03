"Stop Contágio". O jogo da DGS que explica o covid-19

Como falar sobre a pandemia com as crianças? Oito conselhos a seguir

"Não existe um medicamento para a covid-19, por isso as pessoas não se curam". Verdadeiro ou falso? Falso, porque "apesar de não haver medicamentos para o vírus e só se tratarem os sintomas, muitos dos doentes infetados ficam curados em poucas semanas". A pergunta e a explicação são do jogo que a Direção-Geral da Saúde (DGS) criou "para toda a família" testar os seus conhecimentos sobre a pandemia que já infetou 642 pessoas e fez dois mortos, em Portugal.

Neste jogo, o relógio não está a contar. Há tempo para refletir sobre as respostas a dar, antes de carregar numa das opções, até porque a responsabilidade é grande. Há 20 questões e cada vez que for selecionada a alternativa errada, um continente "é afetado. Se os seis continentes forem afetados, perdes o jogo", pode ler-se nas instruções. O objetivo é impedir "que o vírus se espalhe pelo planeta", ou seja, acertar o maior número de respostas possível.

Há dois níveis de dificuldade para pré-selecionar. E os temas em jogo vão desde os conselhos da DGS e da Organização Mundial de Saúde (OMS), à vacinação ou às viagens. "Se soubermos mais sobre os vírus e como nos defendermos, estamos a proteger-nos e a proteger os outros", diz o enunciado.

É ainda testada informação sobre o vírus SARS-CoV-2 e a doença Covid-19. "Os coronavírus fazem parte de uma grande família de vírus que causam várias doenças". Verdadeiro ou Falso? Verdadeiro. "Já se conhece esta família de vírus desde os anos 1960. Estes vírus caracterizam-se por causarem doenças respiratórias leves a moderadas", explica o jogo, que pode ser encontrado aqui.

Nas últimas 24 horas, foram notificados mais 194 casos de covid-19 no país, elevando assim a contagem total para 642 infetados, segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS), desta quarta-feira (18 de março). Há três pessoas recuperadas e duas vítimas mortais.

Embora seja no Porto (289 pessoas) e em Lisboa (243) que se concentram a maior parte dos doentes, neste momento o vírus já está presente em todas as regiões de norte e sul, incluindo as ilhas. Estão ativas 24 cadeias de transmissão no país.

Recomendações da DGS:



Para evitar que a epidemia se espalhe a DGS reforça os conselhos relativos à prevenção: evitar contacto próximo com pessoas que demonstrem sinais de infeção respiratória aguda, lavar frequentemente as mãos, evitar contacto com animais, tapar o nariz e a boca quando espirra ou tosse e lavar as mãos de seguida pelo menos durante 20 segundos.

Em caso de apresentar sintomas coincidentes com os do vírus (febre, tosse, dificuldade respiratória), a autoridade de saúde pede que não se desloque às urgências, mas para ligar para a Linha SNS 24 (808 24 24 24).

A tosse é o sintoma mais frequente (65%) entre os casos confirmados, seguida de febre (46%), dores musculares (40%), cefaleia (37%), fraqueza generalizada (24%) e, por último, dificuldades respiratórias (10%).