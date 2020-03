Santa Maria. Suspensos internamentos onde foi descoberto covid-19

António Costa chama partidos para lhes explicar as medidas do governo

O Hospital de Santa Maria vai suspender os internamentos nas duas enfermarias onde foram descobertos os dois casos de doentes que ali ingressaram com pneumonia e que deram positivo no teste ao coronavírus, sabe o DN.

Nesta quarta-feira soube-se que dois homens, um deles com idade mais avançada, a quem tinha sido diagnosticada pneumonia, estão contaminados com o novo coronavírus - um deles estava internado desde sábado e outro há uma semana.

Entre as medidas para conter a propagação do vírus, o Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Norte (CHULN), a que pertence o Santa Maria, está também a realizar testes a todos os doentes daquelas enfermarias e a identificar os profissionais que tiveram contacto com estes doentes com vista à realização dos testes ao covid-19, distribuídos por três níveis de risco.

O maior hospital do país está também a identificar os doentes que entretanto tiveram alta, mas que se cruzaram nas enfermarias com os dois homens infetados com covid-19.

A administração do Santa Maria decidiu ainda cancelar as visitas aos doentes internados nas enfermarias onde foram identificados os casos positivos e recusa as transferências de doentes de outros hospitais - esta intenção só será alterada caso o Serviço Nacional de Saúde não apresente outra alternativa.

Como estão a ser tratados os profissionais?

Nesta tarde a Federação Nacional dos Médicos acusou o Hospital de Santa Maria de não estar a isolar os profissionais que estiveram em contacto com os dois doentes infetados com covid-19 e que pretende que se mantenham a trabalhar com máscara.

"Não se compreende como é que uma administração hospitalar toma para si decisões que são do foro da Autoridade de Saúde, mais ainda pretendendo impor aos seus trabalhadores medidas discriminatórias em relação a qualquer outra pessoa", diz a FNAM, considerando que se trata de um "comportamento inaceitável".

Fonte hospitalar garantiu ao DN que os profissionais que estão a ser submetidos a testes estão em isolamento até serem conhecidos os resultados. Se testarem negativo, podem sair do isolamento.

Os hospital dividiu estes profissionais em três grupos: os sintomáticos, os assintomáticos e os assintomáticos de risco (os que, por exemplo, contactaram com o doente mais de 15 minutos e a menos de dois metros).

No caso dos sintomáticos e dos assintomáticos de risco, se o teste der negativo e se for considerado que pode continuar a trabalhar, devem fazê-lo com máscara e com vigilância ativa durante 14 dias. No caso de testarem positivo, segue-se o protocolo. Para os outros assintomáticos, está prevista uma vigilância ativa e igualmente o uso de máscaras.

A deteção dos dois casos de coronavírus em doentes já internados com outras patologias identificadas foi possível porque os critérios mudaram, ou seja, passaram a ser feitos testes ao novo coronavírus a quem sofre de doenças respiratórias graves, conforme foi anunciado na segunda-feira passada pela Direção-Geral da Saúde (DGS).