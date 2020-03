Rui Rio considera "urgente" encerramento de fronteiras com Espanha

Rui Rio, líder do PSD, defendeu neste domingo, através de uma mensagem deixada na sua conta do twitter, que considera urgente o encerramento das fronteiras com a Espanha.

"O Governo continua a ter todo o nosso apoio, e mesmo incentivo, para escalar as medidas de combate ao Covid-19, incluindo a declaração do estado de emergência; sendo que o encerramento das fronteiras com a Espanha me parece muito urgente. Mais vale prevenir do que remediar", escreveu o líder do Partido Social Democrata.

António Costa discutiu neste domingo, por teleconferência, com o presidente do Governo de Espanha "ações coordenadas" na União Europeia e a "gestão da fronteira comum dos dois países" devido ao surto de Covid-19. Mas para já nada se sabe sobre a conversa entre os dois líderes. Para esta segunda-feira está agendada uma reunião, também por teleconferência, com os ministros da Administração Interna e da Saúde da União Europeia (UE) "para definir medidas de controlo sanitário nas fronteiras internas e externas" da União Europeia.

Marcelo Rebelo de Sousa, entretanto, vai fazer neste domingo uma comunicação ao país, o que deverá acontecer por volta das 20.00. O Presidente da República tem-se mantido em silêncio nos últimos dias, depois de ter suspendido a sua atividade pública durante duas semanas, por ter estado em contacto numa visita a Belém com uma turma da escola de Felgueiras que encerrou por ter sido detetado um caso positivo de infeção pelo covid-19. Marcelo fez o teste, mas deu negativo.