Rapaz desaparecido em Chaves encontrado vivo em França

A Polícia Judiciária (PJ) terá localizado o jovem Igor Magalhães, de 14 anos, que tinha desaparecido da cada da avó, em Chaves, há cerca de duas semanas.

"A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Vila Real, após a realização de inúmeras diligências de investigação e com a colaboração das autoridades policiais francesas, procedeu à localização" de Igor, na localidade de Mountauban, em França.

A Polícia Judiciária acrescenta que "o menor será, a breve trecho, entregue aos pais que se deslocaram a França para tal efeito". "As investigações permitem desde já excluir a existência de prática de crime no desaparecimento do menor".

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Igor Magalhães vivia com a avó desde dezembro em Chaves e, na manhã de 19 de julho, saiu de casa de manhã para jogar futebol com os amigos e já não voltou. O desaparecimento foi participado à PSP de Chaves e o caso foi entregue à Polícia Judiciária, que liderou a investigação. A família organizou-se vários dias para fazer buscas.