Primeira dia da telescola dá a RTP Memória a maior audiência de sempre

Perto de quatro milhões de portugueses assistiram, esta segunda-feira, ao primeiro dia de emissão do #EstudoEmCasa, na RTP Memória - sendo que mais de 2,6 milhões visualizaram através do serviço TDT e mais de 1,3 milhões em Pay TV. Feitas as contas, este foi o dia com maior audiência de sempre para o canal,de acordo com os dados da agência Universal McCan

A RTP Memória alcançou o top 15 dos canais mais vistos a nível nacional, atingindo a 6.ª posição em TDT (uma audiência média de 85 mil espetadores), logo a seguir ao canal CMTV, e a 13.ª em Pay TV (com uma média de 40 mil). O que representa incrementos na ordem dos 251% e 614%, respetivamente, relativamente à semana anterior,.

No entanto, entre as 8:30 e as 12:30, o canal atingiu mesmo o 2.º lugar do pódio. Num comunicado enviado pela RTP, ao qual a Lusa teve acesso, a estação televisiva acrescenta que a RTP Memória foi "líder de mercado" esta segunda-feira, no período entre as 09:00 e as 11:20, com 16,3% de share.

Popularidade entre os 3.º e 4.º anos

A maior audiência do canal foi registada nas primeiras horas e aulas da manhã, decrescendo ao final da tarde. Aliás, de acordo com a RTP, "foi o canal mais visto junto do target 04-14 anos, registando 42,3 mil espetadores e uma quota de 14,3% [de share]".

Considerando os dados recolhidos pelas visualizações em Pay TV, a aula de Português para os 3.º e 4.º anos foi a mais vista de todas, atingindo mais de 210 mil espetadores e um share de 6,4%. É logo seguida pela aula de Matemática correspondente aos mesmos anos, com 79 mil portugueses a assistir.

Por isso, o pico de audiência média foi registado durante o período da manhã, especialmente entre as 10:00 e as 11:00. Ainda assim, entre as 9:00 e as 10:00, a RTP Memória, em TDT, "alcançou uma audiência média superior a todos os canais generalistas", com 249 mil telespetadores, lê-se no comunicado da agência. Neste período, a RTP1 contabilizou uma audiência média de 228 mil telespetadores, a TVI de 143 mil e a SIC de 109 mil portugueses.

Por outro lado, a tarde foi o período menos concorrido, com as aulas de 9.º ano no final da tabela de audiências.

Também nos serviços disponibilizados online desta iniciativa registaram um incremento. Segundo o comunicado enviado pela RTP, no que respeita ao site #EstudoEmCasa, este registou um total de "201.510 visitas, 894 mil pageviews e 150 mil visitantes". "É a terceira área mais visitada da RTP Online, depois do RTP Play (353 mil visitas) e da área de Notícias (253 mil visitas)", acrescenta a estação pública.

O projeto #EstudoEmCasa foi recebido com entusiasmo pela comunidade educativa, obrigada a ensinar à distância, por força da pandemia de covid-19. Os conteúdos serão transmitidos diariamente (em dias úteis), no canal RTP Memória - acessível por cabo, satélite e também através da televisão digital terrestre - para alunos do 1.º ao 9.º ano.