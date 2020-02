Português no Diamond Princess infetado com coronavírus. DGS aguarda confirmação

Tripulante do navio Diamond Princess é o primeiro português infetado com Covid-19.

Canalizador a bordo do Diamond Princess é o primeiro caso de um português infetado com coronavírus. O homem, de 41 anos, confirmou o diagnóstico à mulher, Emanuelle Maranhão, que avançou à TVI, que o marido se encontra isolado e sem sintomas.

O português encontra-se a bordo do Diamond Princess, atracado num porto no sul de Tóquio, desde o dia 13 de dezembro. Já o período de quarentena começou a 3 de fevereiro para 3711 pessoas. Há notícia de mais de 600 casos de infeção e de duas mortes (dois idosos) pelo novo coronavírus, no navio. Os resultados das análises de vários passageiros e tripulantes ainda são desconhecidos.

A Direção-Geral de Saúde, contactada pelo DN, diz estar a par da situação, mas "não conseguiu confirmar o diagnóstico com as autoridades oficiais". A autoridade da saúde espera ter mais informações concretas durante o dia amanhã, por causa da diferença horária. Também o ministério dos Negócios Estrangeiros, em declarações à Lusa, indicou estar a acompanhar a situação, através da embaixada de Tóquio, sem ter, no entanto, informação "de que haja algum caso confirmado de infeção com o coronavírus".

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Adriano Maranhão contactou a mulher, Emanuelle Maranhão, na madrugada deste sábado, e confirmou o diagnóstico. "Há dois dias foi testado, um simples teste à saliva, e o resultado, que chegou hoje, revelou-se positivo. Desde então está isolado numa cabina a aguardar. Não recebeu nenhum tipo de assistência médica ou orientação sobre o que fazer", contou.

À mulher, o canalizador, pediu que "contactasse o governo português e a companhia". "Falei com o presidente da câmara da Nazaré, que está a fazer tudo o que pode, da companhia ficaram de ver a situação, a embaixada está fechada porque é sábado...", explicou Emanuelle Maranhão, entrevistada pela TVI.

Adriano Maranhão, que vive com a família na Nazaré, trabalha como canalizador para o Princess - a empresa de cruzeiros - há cinco anos. "Está há dois meses e meio no navio e o contrato acabava a 20 de fevereiro - como navio estava de quarentena pôs-se a hipótese de o contrato ser alargado até 15 de março, mas entretanto foi testado positivo", acrescentou a mulher à TVI.

"Pergunto-me porque é que uns saíram e outros não. Não estou contra a empresa, mas não percebo porque não estão a ser tomados quaisquer procedimentos", diz Emanuelle Maranhão.

O Presidente da República disse, em direto na SIC, que já falou com a professora da Nazaré e que, depois da confirmação, as autoridades portuguesas tudo farão para combinar os procedimentos a seguir. "Falei com a esposa, ainda antes de falar com os senhores ministros. Está naturalmente ansiosa e preocupada, mas ainda não temos confirmação oficial. Vamos combinar com as autoridades respetivas depois de saber se há uma confirmação ou não. Tem de se ver se é positivo mesmo", afirmou Marcelo Rebelo de Sousa, acrescentando, que a confirmação deverá surgir nas próximas horas, quando começa o dia, no Japão.

Em Portugal, não há registo de nenhum caso de infeção por coronavírus. Foram identificados 12 suspeitos, mas depois de efetuadas análises, nenhum se revelou positivo.

Passageiros em quarentena

O cruzeiro, ancorado no porto de Yokohama é o maior foco de Covid-19 fora da China continental, sendo que cerca de 80% dos passageiros têm mais de 60 anos. Até agora, morreram duas pessoas a bordo do navio, uma mulher e um homem octogenários e já com problemas de saúde.

Na quarta-feira, as autoridades japonesas deram início à operação de repatriamento de cidadãos de Hong Kong, Canadá e Itália. Antes já tinham sido retirados os passageiros norte-americanos. A bordo estarão ainda quatro outros portugueses e três macaenses com nacionalidade portuguesa.

Maior risco de mortalidade a partir dos 80 anos

Um estudo publicado, durante a semana passada, pelas autoridades chinesas sugere que os doentes e os idosos são os grupos mais propícios a morrer por coronavírus. Em termos percentuais, a taxa de mortalidade vai aumentando gradualmente com o avançar da idade: até aos nove anos permanece a zeros, mas entre os 60 e os 69 anos supera os 3%, entre os 70 e os 79 ronda os 8% e a partir dos 80 chega perto aos 15%.

Em termos de género, os homens têm maior probabilidade de morrer (2,8%) do que as mulheres (1,7%). O estudo também revela que os pacientes com doenças cardiovasculares são os que estão em maior risco, seguidos pelos que têm diabetes, doenças respiratórias crónicas e hipertensão.

A epidemia provocada pelo coronavírus, detetado em Wuhan, causou já 1380 mortos, tendo a China reportado 121 mortes nas últimas 24 horas. Segundo a Comissão Nacional de Saúde, o número de infetados cresceu 5090, para 63581. Além da China continental, Hong Kong, Japão e as Filipinas reportaram um morto cada um e, embora 30 países tenham diagnosticado casos de pneumonia por Covid-19, a China responde por cerca de 99% dos infetados. Na Europa, há notícia de três mortes, duas aconteceram no último dia, em Itália.

O balanço das mortes é superior ao da Síndrome Respiratória Aguda Grave (SARS, na sigla em inglês), que entre 2002 e 2003 causou a morte a 774 pessoas em todo o mundo, a maioria das quais na China, mas a taxa de mortalidade permanece inferior.

[Em atualização]