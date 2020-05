Portugal tem 1163 mortos e 27913 casos de covid-19. Mais 224 infetados em 24 horas

Hospital de São João, no Porto.

Lisboa e Vale do Tejo tem 178 dos 234 novos casos confirmados

Em Portugal, nas últimas 24 horas, morreram mais 19 pessoas e foram confirmados mais 234 casos de covid-19. Segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS), desta terça-feira (12 de maio), há agora no país 27913 infetados, 3013 recuperados e 1163 vítimas mortais.

Estão internados 709 doentes (menos 96 que ontem), destes 113 encontram-se nos cuidados intensivos (mais um). Destaque-se também o número de recuperados. No último dia, foram dadas como curadas mais 464 pessoas.

Estes números representam um aumento de 0,8% nos casos de infeção em relação ao boletim apresentado na segunda-feira. A taxa de letalidade global está agora em 4,2%, aumentando para 15,3% na faixa etária acima dos 70 anos. Dos 1163 óbitos, 48,7% são homens e 51,3% mulheres.

O boletim da DGS indica ainda que aguardam resultados laboratoriais 2719 pessoas e estão em vigilância pelas autoridades de saúde mais de 27 mil. O sintoma mais comum entre os infetados é a tosse (que afeta 42% dos doentes), seguida da febre (30%) e de dores musculares (21%).

Peregrinação em Fátima começa hoje, sem peregrinos

A peregrinação internacional de maio começa, esta terça-feira, à noite (21:30), no santuário de Fátima. Mas, pela primeira vez na sua história, a celebração faz-se sem o número habitual de turistas e peregrinos por causa da pandemia da covid-19.

Presentes na Capelinha das Aparições estarão apenas as pessoas diretamente ligadas à celebração. Aos fiéis, o santuário pede que acendam uma vela e coloquem-na à janela de suas casas, repetindo "um dos gestos mais icónicos de Fátima".

A oração do rosário será transmitida pelo site do santuário, pelo canal de YouTube e na página de Facebook. Segue-se a Procissão de Velas, com um trajeto mais curto e solitário.

Segunda vaga de covid é "muito provável"

O especialista principal do Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC) admitiu, em entrevista à agência Lusa, ser "muito provável" ocorrer uma segunda vaga de contágios de covid-19, estimando que, apesar de os países estarem melhor preparados, o número de casos graves e de morte pode não diminuir. "Não penso que a mortalidade ou a mobilidade da doença mostre qualquer tipo de mudança, pelo que se houver uma segunda vaga, os números de mortes e de pessoas em cuidados intensivos será mais ou menos na mesma proporção do que temos agora, segundo o que conseguimos perceber", sustenta Sergio Brusin.

"Vimos em situações anteriores, com outras pandemias, que se registaram segundas vagas e temos de considerar que este é um vírus completamente novo", continua o especialista do ECDC.

Mais de 4,2 milhões de casos no mundo

O novo coronavírus já infetou mais de 4,2 milhões de pessoas no mundo inteiro, até esta terça-feira às 11:01, segundo dados oficiais. Há agora um milhão e meio de recuperados e 287 622 mortes a registar.

Os Estados Unidos da América são o país com a maior concentração de casos (1 385 893) e de mortes (81 796). Em termos de número de infetados, seguem-se a Rússia (232 243), Espanha (228 030), o Reino Unido (223 060) e a Itália (219 814). Portugal surge em 23.º lugar nesta tabela, confirmando um afastamento face aos países com mais casos.

Quanto aos óbitos, depois dos Estados Unidos, o Reino Unido é agora a nação com mais mortes declaradas (32 065). Seguem-se Itália (30 739) e Espanha (26 920 - mais 176 vítimas nas últimas 24 horas).