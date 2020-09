770 novos casos de covid em Portugal. É um aumento de 1,2% e o pior registo desde 10 de abril

Idosa do lar ilegal em Évora morreu no hospital

Em Portugal, nas últimas 24 horas, morreram mais dez pessoas e foram confirmados mais 770 casos de covid-19 (um crescimento de 1,2% em relação ao dia anterior). É preciso recuar até ao dia dez de abril para encontar um dia em que tenham sido notificadas mais infeções. Na altura, foram 1516, sendo que grande parte destes casos eram fruto de acertos estatísticos, não se tratando apenas de pessoas infetadas no dia anterior, como justificou a Direção-Geral da Saúde (DGS), em abril.

Segundo o boletim epidemiológico da DGS desta quinta-feira (17 de setembro), no total, desde que a pandemia começou, registaram-se 66 396 infetados, 44 794 recuperados (mais 266) e​ 1 888 vítimas mortais no país.

Há, neste momento, 19 714 doentes portugueses ativos a ser acompanhados pelas autoridades de saúde, mais 494 do que ontem.

A região com o maior número de infetados nas últimas 24 horas é Lisboa e Vale do Tejo, que acrescentou 373 novas infeções (48,4% do total diário).

Seguem-se o Norte (mais 255 casos), o Centro (mais 97), o Algarve (mais 27), o Alentejo (mais 14), a Madeira (mais três) e os Açores (mais um).

Há três meses que não havia tantas mortes num dia

Desde 9 de julho, que o número diário de vítimas mortais por causa do novo coronavírus não tinha dois digitos. Nesse dia foram confirmadas 13 mortes.

A maioria dos dez óbitos das últimas 24 horas localizam-se no Norte (cinco), mas houve também duas mortes na região de Lisboa e Vale do Tejo, dois no Centro e uma no Alentejo.

A taxa de letalidade global do país é hoje de 2,84%, subindo aos 14,33% no caso das pessoas com mais de 70 anos - as principais vítimas mortais.

Menos dois internamentos

Nesta quinta-feira, estão internados 480 doentes, ou seja, menos dois do que no dia anterior. Nos cuidados intensivos há agora 59 pessoas - menos duas do que na véspera.

O boletim da DGS de hoje indica ainda que as autoridades de saúde estão a vigiar 37 804 contactos de pessoas infetadas (mais 517 do que ontem).

O país tem atualmente 209 surtos ativos, informou a ministra da Saúde, em conferência de imprensa, esta quarta-feira. O Norte é a região com o maior número de cadeias de transmissão: 146. Depois, Lisboa e Vale do Tejo (96), Centro (20), Algarve (17) e Alentejo (11).

30 milhões de casos em todo o mundo

O novo coronavírus já infetou mais de 30 milhões de pessoas no mundo inteiro até esta quinta-feira e provocou 945 781 mortes, segundo dados oficiais. Há agora 21,8 milhões de recuperados.

No total, os Estados Unidos da América são o país com a maior concentração de casos (6 828 301) e de mortes (201 348). Nas últimas 24 horas, confirmaram-se mais 23 261 infetados e 968 vítimas mortais, de acordo com a contagem independente da Universidade Johns Hopkins.

Em termos de número de infetados acumulados no mundo, seguem-se a Índia (5 122 846), o Brasil (4 421 686) e a Rússia (1 085 281). Portugal surge em 49.º lugar nesta tabela.

Quanto aos óbitos, depois dos Estados Unidos, o Brasil é a nação com mais mortes declaradas (134 174). Depois, a Índia (83 257) e o México (71 978).