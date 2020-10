Portugal regista mais 2535 casos e 16 mortes por covid em 24 horas

Administradores hospitalares criticam reforço de equipas de saúde pública com alunos de enfermagem

Em Portugal, nas últimas 24 horas, morreram mais 16 pessoas vítimas da pandemia de covid-19 e foram confirmados mais 2535 casos.

Segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) desta quarta-feira (21 de outubro), no total, desde que a pandemia começou, registaram-se 106 271 infetados, 63 238 recuperados (mais ​1340) e 229 vítimas mortais no país.

As autoridades de saúde têm 55.882 pessoas em vigilância, menos 244 do que na terça-feira.

A DGS revela ainda que estão ativos 40.804 casos, mais 1.179 que na terça-feira.

Europa com novo recorde semanal

A Europa registou na semana passada um novo recorde de infeções pelo novo coronavírus - 927 mil -, segundo dados divulgados esta quarta-feira pela secção europeia da Organização Mundial de Saúde (OMS).

A Europa registou nesse período uma subida de 25% dos casos confirmados e foi responsável por 38% dos novos casos em todo o mundo. A Rússia, a República Checa e Itália registaram mais de metade dos novos casos na Europa.

O aumento mais significativo registou-se na Eslovénia, onde os novos casos aumentaram 150% em relação à semana anterior, elevando-se a 4 890 infeções.

A OMS destacou também que o número de mortes associadas à covid-19 na Europa "continua a subir", tendo subido cerca de 30% em relação à semana anterior.

41,1 milhões de casos em todo o mundo

O novo coronavírus já infetou mais de 41,1 milhões de pessoas no mundo inteiro até esta quarta-feira e provocou 1 130 693 mortes, segundo dados oficiais, atualizados às 10:50. Há agora 30,6 milhões de recuperados.

No total, os Estados Unidos da América são o país com a maior concentração de casos (8 521 465) e de mortes (226 204). Em relação ao número de infetados acumulados no mundo, seguem-se a Índia (7 651 107), o Brasil (5 274 817) e a Rússia (1 447 335). Portugal surge em 45.º lugar nesta tabela.

Quanto aos óbitos, depois dos Estados Unidos, o Brasil é a nação com mais mortes declaradas (15 888), seguidos da Índia (115 236) e do México (86 893).