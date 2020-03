Portugal e Espanha vão limitar circulação na fronteira a mercadorias e trabalhadores

Estabelecimentos comerciais, de restauração e bebidas com restrições no aceso e ocupação

O primeiro-ministro comunicou neste domingo, em relação ao encerramento das fronteiras com Espanha, que depois de ter estado em contacto com o seu homólogo espanhol e com Marcelo Rebelo de Sousa, ficou definido que a partir de amanhã, a seguir à reunião da União Europeia com os ministros da Administração Interna e da Saúde da União Europeia (UE), serão tomadas medidas no sentido de existir uma restrição nos casos de entradas relacionadas com turismo e lazer, que se deverão estender até à Páscoa.

"Amanhã [segunda-feira] serão definidas as regras que deverão passar por manter a livre circulação de mercadorias e garantir os direitos dos trabalhadores, mas deverá haver uma restrição para efeitos de turismo ou lazer, o que é importante tendo em conta que sabemos que, nas férias da Páscoa, há tradicionalmente um aumento de turistas", disse António Costa.

"Não vamos perturbar a circulação de mercadorias, mas vai existir um controlo português, espanhol ou de ambos, Os postos fronteiriços subsistem e serão estabelecidos os controlos. Turismo não haverá nos próximos tempos entre portugueses e espanhóis", disse ainda o primeiro-ministro, que falou esta tarde, por videoconferência, com o homólogo espanhol, Pedro Sánchez.

O primeiro-ministro foi ainda questionado sobre uma possível declaração de estado de emergência em Portugal, mas lembrou que essa decisão cabe ao Presidente da República, garantindo, contudo, que o Governo não se irá opor. "Sempre que o Presidente assim considerar, o Governo cá estará para executar essa ordem", afirmou, clarificando, contudo que não se podem "esgotar as munições todas", pois verifica que já se nota "cansaço" noutros países. António Costa revelou ainda que Marcelo Rebelo de Sousa vai convocar um Conselho de Estado no sentido de existir uma opinião mais alargada sobre o combate ao novo coronavírus em Portugal.

Sobre a intenção declarada pelo presidente do Governo Regional da Madeira, do "encerramento imediato" dos aeroportos da Região Autónoma da Madeira devido à pandemia do Covid-19, Costa foi categórico: "Só se pode deslocar para região através de meio áereo ou via marítima. Qualquer medida que encerre o aeroporto irá prejudicar quem estará na região autónoma. Eu compreendo a preocuapação de todos perante esta situação, mas temos de manter alguma serenidade e cabeça fria para evitar qualquer tipo de excesso que possa ter um efeito danoso. Quando o presidente do Governo Regional da Madeira formalizar essa proposta, logo veremos como atuar."

De resto, António Costa considerou que "os portugueses têm estado a respeitar as medidas do Governo", lembrando que ninguém contestou o encerramento de estabelecimentos de ensino e de outros". E fez mais um apelo à população: "Evitem a todo o custo os contactos desnecessários, porque o país não pode parar. Os agricultores precisam de plantar para termos bens alimentares, as fábricas não podem parar para termos papel higiénico. O que procuramos é a diminuição dos riscos de transmissão e não é pelo facto de os jovens estarem num grupo de menor risco que não podem transmitir o vírus aos pais ou avós. Têm a responsabilidade de evitar que isto aconteça. Vamos adotar medidas quando forem necessárias. Devemos procurar preservar, até aos limites, a liberdade."