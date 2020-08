Portugal com mais 374 casos e três mortes nas últimas 24 horas

Nas últimas 24 horas foram confirmados 374 novos casos de covid-19 e morreram mais três pessoas. Portugal soma agora, desde o início da pandemia, 57.448 infetados e 1.818 vítimas mortais, segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS), divulgado este sábado (29 de agosto).

Há mais 210 pessoas recuperadas da doença, para um total de 41 776.

Nos internamentos há agora 324 doentes hospitalizados, uma diminuição de 10 face a ontem, dos quais 40 estão em unidades de cuidados intensivos, mais duas pessoas que no último boletim.

A região norte volta a liderar o número de novos casos confirmados - foram 157 nas últimas 24 horas, 42% do total. Já a região de Lisboa e Vale do Tejo tem mais 149 casos, 39,8% do total. Segue-se o Algarve, que tem mais 37 casos.

Os três óbitos registados foram todos na região de Lisboa e Vale do Tejo, que conta agora um total de 663 mortes. Mas nos números globais é o norte que regista mais mortes (848 desde o início da pandemia).

Número de infetados aproxima-se dos 25 milhões

A pandemia provocada pelo novo coronavírus já fez 838 271 mortos e infetou 24.795.760 pessoas em todo o mundo. De acordo com o último balanço da agência AFP, que se reporta às 12 horas de hoje, pelo menos 15.976.700 pessoas foram consideradas curadas.

Na sexta-feira foram anunciadas 5751 novas mortes e 287.081 novas infeções em todo o mundo. Os países que registaram mais mortes foram os Estados Unidos, (1177), a Índia (1021) e o Brasil (885).

Os Estados Unidos continuam a ser o país mais atingido pela pandemia de covid-19, tanto em número de mortes como em número de infeções.