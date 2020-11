Mais 150 internamentos por covid-19. Desde abril que não havia tantos num só dia

Portugal registou mais 3062 casos de covid-19 nas últimas 24 horas e mais 37 mortes, segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) deste domingo (1 de novembro).

Números mais positivos do que os da véspera, quando tinham sido registados 4007 novos casos e 39 mortes, mas ao domingo são habituais números mais reduzidos de casos porque são feitos menos testes. No fim de semana passado, também houve menos cerca de mil novos casos entre sábado e domingo. O pior dia da pandemia foi a última sexta-feira, com 4656 casos e 40 mortes.

Desde o início da pandemia já foram registados 144 341 casos e 2544 mortes. Há este domingo mais 1491 recuperados, tendo havido já 81 771 pessoas que ultrapassaram a covid-19. Há 60 026 casos ativos, mais 1534 que no boletim de sábado, e mais 291 contactos em vigilância pelas autoridades, num total de 64 805.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Há mais 150 pessoas internadas, sendo agora 2122 as hospitalizações, com menos duas pessoas nos cuidados intensivos (são 284). Desde o início de abril que não eram registados tantos internamentos num só dia -- entre 1 de abril e 2 de abril foram contabilizadas mais 316.

É no Norte que o aumento de casos é maior: desde o boletim de sábado, são mais 1616 casos, com a região de Lisboa e Vale do Tejo a apresentar quase metade desse valor (mais 876 casos). No Centro são mais 430, no Alentejo são mais 74, no Algarve são mais 59, na Madeira mais seis e nos Açores mais um.

Em relação aos mortos, 20 são contabilizados a Norte, 12 em Lisboa e Vale do Tejo, três no Centro e dois no Alentejo. Dos 37 óbitos registados nas últimas 24 horas, 24 dizem respeito a idosos com mais de 80 anos, havendo ainda nove na faixa etária dos 70 aos 79 e dois na dos 60 aos 69 e outros dois entre os 50 e os 59.

Os casos confirmados distribuem-se por todas as faixas etárias, situando-se entre os 20 e os 59 anos o registo de maior número de infeções diárias, mas é entre os 20 e os 29 que há mais casos de covid-19.

Primeira morte na Madeira

Os números do boletim ainda não incluem a idosa de 97 anos, a primeira vítima de covid-19 registada na Madeira, que morreu já este domingo.

A mulher, com várias comorbilidades associadas, estava internada "desde o dia 27 de outubro, dia em que foi confirmado o diagnóstico desta doença", segundo as autoridades, mencionando que "o óbito foi verificado durante esta madrugada".

Novas medidas

No sábado, o primeiro-ministro António Costa anunciou novas medidas para enfrentar a pandemia, que entram em vigor na quarta-feira, estando em cima da mesa um novo estado de emergência.

Costa revelou que o confinamento que atualmente abrange três concelhos do norte (Felgueiras, Lousada e Paços de Ferreira) será alargado a outros 118 concelhos - perfazendo portanto 121, abrangendo 70% da população portuguesa.

Veja aqui a lista dos concelhos

Entre as medidas adotadas nestes concelhos está o dever cívico de recolhimento domiciliário, o encerramento dos estabelecimentos comerciais às 22.00 ou o teletrabalho obrigatório.