PJ detém cinco suspeitos da morte de Luís Giovani

A Polícia Judiciária deteve na quinta-feira, em Bragança, cinco homens, com idades entre os 22 e os 35 anos, suspeitos do homicídio do jovem cabo-verdiano Luís Giovani, aluno do Instituto Politécnico da cidade.

As detenções ocorreram na sequência de uma operação levada a cabo pela PJ na quinta-feira. Os cinco detidos pertencem ao grupo de 15 que já tinha sido identificado pela PJ como estando envolvido nos confronto daquela noite e só eles estarão diretamente envolvidos na morte de Luís Giovani.

A PJ confirma, em comunicado enviado às redação, que "procedeu a buscas domiciliárias, inquirições e interrogatórios de várias pessoas, suspeitas de estarem envolvidas nos acontecimentos que determinaram a morte daquele jovem".

A operação envolveu "investigadores e peritos da Polícia Judiciária" tendo sido apreendidos elementos probatórios relevantes.

A arma do crime terá sido um pau em forma de moca.

"A investigação tem vindo a ser conduzida em estreita articulação com o Ministério Público de Bragança, titular do Inquérito", diz ainda o comunicado.

Na origem das agressões que vieram a provocar a morte a Luís Giovani terão estado "motivos fúteis", afastando assim, para já, o racismo como motivação do crime.

Luís Giovani dos Santos Rodrigues, de 21 anos, morreu a 31 de dezembro, após dez dias em coma na sequência de uma pancada na cabeça.

O estudante cabo-verdiano do Instituto Politécnico de Bragança (IPB) terá sido agredido por vários homens no dia 21 de dezembro, à saída de uma discoteca daquela cidade. Transportado para o Hospital de Santo António, no Porto, o estudante de Design de Jogos Digitais viria a morrer no último dia de 2019.

As circunstâncias da morte do jovem estudante não foram claras, estando o caso a ser investigado pela Polícia Judiciária portuguesa, que confessou ao DN ter chegado "dez dias" atrasada ao caso. "Creio que nunca tivemos tantos mails deste tipo", desabafa ao DN alguém desta polícia, acrescentando: "Estamos a ser bombardeados. Mas chegámos dez dias atrasados ao caso."

Estes "dez dias de atraso" significam que a Polícia Judiciária terá iniciado do zero a investigação. A PSP, que teria a tutela do caso desde 21 de dezembro, quando encontrou o jovem caído na rua, até à morte do mesmo - quando o facto de se suspeitar de morte violenta implicou a transferência para a PJ -, não terá feito qualquer averiguação ou sequer visitado o bar bragantino Lagoa Azul, onde, segundo amigos de Luís Giovani, se terão iniciado os acontecimentos que conduziram à agressão, e cujas imagens de videovigilância, requisitadas pela PJ, terão permitido identificar algumas das pessoas envolvidas.

Foi, recorde-se, no Lagoa Azul que Luís Giovani, há dois meses a residir em Bragança, esteve com amigos na noite de 20 de dezembro, sexta-feira. E foi no Lagoa Azul, segundo os relatos atribuídos a esses amigos, que terá acontecido um desentendimento que viria a resultar numa agressão coletiva ao grupo, já na rua. Agressão que, ainda de acordo com os ditos testemunhos, incluiu uma pancada forte na cabeça do rapaz, que se revelaria fatal.

A 10 de janeiro, a Polícia de Segurança Pública (PSP) explicou, em comunicado, exatamente o que fez na noite de 21 de dezembro, assegurando que "desde o primeiro momento desenvolveu as diligências necessárias para a investigação dos factos e respetivas circunstâncias, designadamente salvaguardando as imagens dos sistemas de videovigilância e promovendo a recolha de testemunhos."

Nesse comunicado pode ler-se que "em face deste cenário [Luís Giovani inanimado], pelas 03.48, foi imediatamente acionada pelos Polícias a assistência médica - INEM, tendo o jovem sido transportado pela ambulância dos Bombeiros às urgências da Unidade Hospitalar de Bragança a qual, cerca das 06.00, contactou a PSP e informou que o jovem que tinha sido encontrado pela PSP e que ali havia dado entrada, teria sido vítima de agressão."

No último sábado, mais de um milhar de pessoas forçou todas as barreiras policiais e conseguiu chegar à porta da Embaixada de Portugal em Cabo Verde, na Cidade da Praia , gerando-se momentos de tensão enquanto os manifestantes gritavam "justiça para o Giovani", durante uma homenagem ao estudante cabo-verdiano na capital do seu país.

"Os detidos vão ser presentes às Autoridades Judiciárias competentes, para interrogatório judicial e aplicação de medidas de coação, tidas por adequadas", diz a PJ.