PSP faz esclarecimento sobre caso de agressões a jovem cabo-verdiano em Bragança

Pela primeira vez desde os acontecimentos da noite de 21 de dezembro em Bragança, dos quais terá resultado a morte do estudante cabo-verdiano Luís Giovani, de 21 anos, a PSP veio esclarecer o seu papel no caso, que desde 31 de dezembro, dia em que o jovem morreu, está a ser investigado pela Polícia Judiciária.

De acordo com este esclarecimento, dois dos jovens que estavam com Luís Giovani Santos Rodrigues na noite em que foi agredido foram identificados por agentes da PSP logo após a agressão e ainda no local onde esta teria ocorrido, mas recusaram apresentar queixa ou ser levados ao hospital. Mais tarde, depois de o amigo ter sido encontrado, inconsciente, por outro carro patrulha, terão afirmado que se tinham perdido dele e que o desentendimento no bar, que teria levado à agressão no exterior, ocorreu com Luís Giovani.

Este comunicado da PSP também certifica que "desde o primeiro momento desenvolveu as diligências necessárias para a investigação dos factos e respetivas circunstâncias, designadamente salvaguardando as imagens dos sistemas de videovigilância e promovendo a recolha de testemunhos. Perante o conhecimento do falecimento deste cidadão, a PSP informou de imediato a Polícia Judiciária de Vila Real, por força das competências legais de investigação."

Esta informação agora prestada pela PSP contradiz o testemunho recolhido pelo DN junto de uma pessoa ligada ao bar Lagoa Azul, no qual terá ocorrido a mencionada altercação e no exterior do qual terão ocorrido as agressões. De acordo com esse testemunho, de uma pessoa que pediu para não ser identificada, a primeira vez que no bar houve uma visita de investigadores policiais e se ouviu falar das agressões ocorridas naquela noite foi já após a morte de Luís Giovani, e foi a Polícia Judiciária que requereu as imagens de videovigilância do estabelecimento. Também o facto de fonte da PJ ligada à investigação ter dito ao DN "Chegámos 10 dias atrasados ao caso" parece indiciar que não existia previamente investigação sobre o assunto.

Jovem esteve pelo menos meia hora sem socorro

Em todo o caso, o comunicado da PSP permite pela primeira vez obter uma linha de tempo do caso: situa nas 3.15 da manhã de sábado 21 de dezembro "a informação que, no exterior do bar situado na Avenida Sá Carneiro, em Bragança, estaria a ocorrer uma desordem", e adianta que, "acionados os meios policiais, estes chegaram ao local às 03h21, não tendo verificado qualquer desordem no exterior do bar."

No local, prossegue o comunicado, "apenas se encontravam dois cidadãos, um dos quais informou os Polícias que teria sido agredido por um grupo de jovens, que já não se encontravam no local, não desejando qualquer tratamento hospitalar, nem procedimento criminal. Com as características dos alegados indivíduos envolvidos nas agressões, comunicadas por aqueles cidadãos, os Polícias, de imediato, e depois de recolherem todas as identificações e testemunhos, realizaram diligências pela cidade no sentido de localizar os suspeitos ou possíveis testemunhas, sem resultados."

De seguida, o comunicado situa nas 3.45 horas o momento em que "um outro meio policial, que se encontrava em serviço de patrulha na cidade", se deparou "com um jovem caído no solo, inanimado e com forte odor a álcool proveniente do vomitado no seu vestuário". E informa: "Em face deste cenário, pelas 03H48, foi imediatamente acionada pelos Polícias a assistência médica - INEM, tendo o jovem sido transportado pela ambulância dos Bombeiros às urgências da Unidade Hospitalar de Bragança a qual, cerca das 06h00, contactou a PSP e informou que o jovem que tinha sido encontrado pela PSP e que ali havia dado entrada, teria sido vítima de agressão. A identidade deste jovem foi fornecida por amigos, que compareceram no local, os quais informaram ainda que, pelas 02h30, no interior de um outro bar, quando se preparavam para sair, a vítima terá tido um desentendimento com um outro grupo de jovens, mas que teria ficado sanado. Estes jovens informaram também que, aquando da saída do bar, ocorreram agressões com um grupo de 15 a 20 jovens, motivo pelo qual fugiram, desconhecendo para onde se teria deslocado o cidadão hospitalizado."

Este comunicado, que permite perceber que entre a agressão ao jovem e a entrada no hospital terão decorrido mais de 30 minutos, vem responder a várias das dúvidas levantadas no texto publicado pelo DN esta quarta-feira. Uma delas sendo em que momento a PSP tinha sido informada da existência de agressões, e se não teria procurado encontrar os agressores. Outra era sobre se existia alguma queixa relativa às agressões a Luís Giovani (como se constata, esta foi da iniciativa do Hospital de Bragança) e o que tinha feito a PSP desde aquela noite até que a PJ tomou conta do caso, após a morte do jovem.

Naturalmente, o DN tinha tentado esclarecer essas questões junto da Direção da PSP, mas a resposta foi de que nada podia ser dito sobre o caso; a única resposta obtida foi sobre a inexistência de queixas relativas a agressões a outras pessoas (ou seja, os jovens que acompanhavam Luís Giovani), informação que este comunicado confirma.

No início da tarde desta sexta-feira, o DN questionou o MAI sobre esta situação e as dúvidas que se colocam sobre a conduta da PSP entre 21 e 31 de dezembro, quando o jovem morreu e a PJ tomou conta do caso. O comunicado da PSP surgiu algumas horas depois.