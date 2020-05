Oeiras oferece um milhão de máscaras à população

Em comunicado divulgado esta segunda-feira, a autarquia do distrito de Lisboa referiu que se "considerou adequado adquirir um milhão de máscaras cirúrgicas para garantir a distribuição pelo período de maio a julho, constituindo-se ainda uma reserva estratégica preventiva de nova fase de propagação".

Os primeiros 'kits' de máscaras podem ser levantados a partir de terça-feira nos edifícios da Câmara Municipal, nas Juntas de Freguesia, nas esquadras da PSP, nas instituições particulares de solidariedade social (IPSS), no Centro de Saúde da Barcarena, na Associação de Moradores do Bairro dos Navegadores, em Porto Salvo, e no Bairro 25 de Abril, em Linda-a-Velha.

De acordo com o município, é importante acautelar as pessoas com meios de proteção adequados, no sentido de evitar a propagação do vírus, durante a reabertura progressiva do comércio e dos serviços.

A Câmara Municipal de Oeiras indicou que "considerando as recentes orientações das autoridades de saúde, que apontam para o uso generalizado de máscaras e outros meios de proteção individual, o município está a garantir máscaras cirúrgicas de proteção em número adequado para oferecer à população".