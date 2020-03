Número de detidos por crime de desobediência à quarentena sobe para 69

Em fim de semana de primavera e o primeiro fim de semana das férias da páscoa decorreu uma operação stop no acesso norte-sul na ponte 25 de Abril para avaliação dos argumentos por parte do condutor para a sua deslocação, medidas determinadas para tentar travar a pandemia covid-19.

PSP ensina a desinfetar: façam o que eu faço e o que eu digo (com vídeos)

Portugal chegou este sábado aos 100 mortos por coronavírus e superou os cinco mil infetados. Números que não prendem em casa tantos portugueses como era esperado e desejado pelas autoridades de saúde. Até às 18.00 deste sábado, segundo números do Ministério da Administração Interna (MAI), "foram detidas 69 pessoas, por crime de desobediência, designadamente por violação da obrigação de confinamento obrigatório e por outras situações de desobediência ou resistência".

Este sábado muitos portugueses saíram de casa. Em Lisboa, muitos pegaram no carro e tentaram passar a Ponte 25 de Abril, rumo à zona de praias, tendo sido mandados parar um a um. No entanto, segundo o MAI, o número de detidos até agora "não se referem a operações de fiscalização rodoviária, ou outras, realizadas ao longo do dia de hoje [sábado]".

Os números refletem sim, o incumprimento do Decreto que regulamenta o Estado de Emergência, em vigor desde ‪as 00.00 do dia 22 de março. Desde então, além da detenção de quase sete dezenas de cidadãos, a Guarda Nacional Republicana e a Polícia de Segurança Pública têm vindo a desenvolver uma intensa atividade de sensibilização, vigilância e fiscalização junto da população.

No mesmo período, foram encerrados 1509 estabelecimentos por incumprimento das normas estabelecidas.



O Ministério da Administração Interna, "perante a imperiosa necessidade de todos contribuírem para conter o contágio da COVID-19, insiste no cumprimento rigoroso das medidas impostas pelo Estado de Emergência". E lembra que, a partir deste sábado, as Forças de Segurança intensificaram a fiscalização até à Páscoa, de forma a impedir deslocações.