Mulher de 82 anos é terceira vítima mortal do surto de Reguengos de Monsaraz

Uma mulher de 82 anos é a terceira vítima mortal do surto de covid-19 detetado na semana passada num lar de terceira idade em Reguengos de Monsaraz, confirmou à Lusa uma fonte oficial da autarquia alentejana, na tarde deste sábado. A vítima encontrava-se internada no Hospital do Espírito Santo (HES), em Évora, onde permanecem outros seis infetados do surto do lar da Fundação Maria Inácia Vogado Perdigão Silva (FMIVPS).

As duas outras vítimas mortais foram dois idosos, de 70 e 92 anos.

Segundo a atualização mais recente fornecida pela Câmara de Reguengos de Monsaraz, o número de infetados subiu hoje para 129, mais cinco do que na sexta-feira, sete dos quais internados no HES, mais dois do que no dia anterior.

Dos 129 casos positivos de covid-19, há a registar 96 casos entre utentes (74) e funcionários (22) do lar da FMIVPS e 33 na comunidade.

Os resultados referem-se a um universo de cerca de 1000 testes realizados até sexta-feira, dos quais já são conhecidos os resultados de aproximadamente 320.

Entre os funcionários da Câmara Municipal e da Junta de Freguesia de Monsaraz há a registar apenas um caso positivo em 184 resultados já conhecidos, enquanto todas as crianças das creches da FMIVPS e da Santa Casa da Misericórdia de Reguengos de Monsaraz testaram negativo.