Morte de Bruno Candé. PJ não exclui crime racial, mas mantém opções em aberto

A Polícia Judiciária, que investiga o homicídio do ator Bruno Candé, não exclui a hipótese de motivação racial no crime, mas também ainda não tem elementos que lhe permitam estabelecer, para além da dúvida razoável, se de facto foi esse o móbil do homicida confesso, segundo apurou o DN.

Isto porque, perante esta força policial -- que é quem tem a competência de investigar o crime, ocorrido no sábado, na Avenida de Moscavide, Loures -- o autor dos disparos negou tê-lo feito por motivos racistas.

Segundo fonte policial, o homem, de 80 anos, afirmou ter querido vingar-se de uma agressão que teria sofrido dias antes -- um suposto empurrão -- em mais um episódio de um conflito já antigo que tinha com a vítima, por causa da sua cadela.

O animal estava junto ao ator, na paragem de autocarro onde este estava sentado quando o idoso se aproximou dele e, em plena luz do dia, disparou quatro tiros à queima-roupa.

A arma utilizada, segundo a referida fonte, era uma antiga arma policial, desaparecida da PSP nos anos 90.

O homem foi imediatamente imobilizado por transeuntes no local. Bruno Candé não resistiu aos ferimentos, no pescoço e no peito.

Populares na zona, ouvidos esta segunda-feira por vários meios de comunicação social, falam em racismo, afirmando que o autor dos disparos terá dito palavras como "vai para a tua terra" e "volta para a sanzala". Também a SOS Racismo veio falar em "assassinato racista".

No entanto, só a investigação poderá confirmar se tal de facto foi o móbil do crime.

O que não se confirma é a informação, veiculada esta segunda-feira, de que o homem é um enfermeiro reformado. Segundo fonte da PJ, na realidade ele foi auxiliar de limpezas num centro hospitalar.

A PJ prossegue a investigação ao caso, o que incluirá o facto de o autor dos disparos ter sido militar no ultramar. Este, fica a aguardar o desenrolar o inquérito em prisão preventiva.