Há mais 34 mortes e 444 casos de covid-19. É um aumento de 1,2% nas infeções

Há mais 34 mortes a registar em Portugal devido ao novo coronavírus, dados referentes às últimas 24 horas em Portugal. São agora 854 os óbitos devido à covid-19 em Portugal.

Registaram-se também mais 444 casos de infeção, um aumento de 1,2 % em relação a quinta-feira.

São agora 22 797 casos confirmados de covid-19 no total.

Há a registar 1228 casos de pessoas que recuperaram da doença, mais 27 do que ontem.

No total, desde 1 de janeiro, Portugal tem um total de 227393 de casos suspeitos da doença e um total de 200219 de casos não confirmados.

São 4377 os casos que aguardam resultado laboratorial para confirmar, ou não, a infeção por covid-19.

Há ainda a registar 29621 contactos em vigilância pelas autoridades de saúde.

A região Norte é a que regista o maior número de mortos (491), seguida da região Centro (183), de Lisboa e Vale Tejo (160), do Algarve (11), dos Açores (8) e do Alentejo, que regista um morto, adianta o relatório da situação epidemiológica, com dados atualizados até às 24:00 de quinta-feira.

Proibidas deslocações no fim de semana do 1.º de maio

António Costa anunciou esta sexta-feira que no fim de semana prolongado do 1.º de Maio serão proibidas as deslocações entre concelhos, tal como aconteceu na Páscoa. "O fim dos estado de emergência não é o fim do estado de confinamento", frisou o primeiro-ministro no final de um encontro com a Confederação do Comércio e Serviço de Portugal.

"O Governo irá decretar para o próximo fim de semana, a mesma norma que decretou para o período da Páscoa, com proibição de deslocações entre concelhos", assumiu o primeiro-ministro. "Cada vez que ganhamos na contenção, estamos a ganhar no combate à covid-19", disse.

O primeiro-ministro afirmou também que no próximo Conselho de Ministros, de 30 de abril, serão decididas as normas de desconfinamento para os setores de atividade e que entrarão em vigor de 15 em 15 dias. Ou seja, os setores vão abrir progressivamente, a 4 de maio, 18 de maio e 1 de junho.

Já foram feitos mais de 17 mil testes em lares de idosos

As autoridades pretendem atingir os 70 mil em maio, anunciou o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.

A nota indica ainda que já foram testadas cerca de duas centenas de instituições em todo o país.

Na quinta-feira, a Diretora-Geral da Saúde disse que das 820 mortes associadas à covid-19 registadas em Portugal, 327 ocorreram em lares de idosos.

Segundo a diretora-geral da Saúde, a percentagem de casos de covid-19 na população mais idosa que vive em lares "é relativamente pequena", lembrando, contudo, que esses espaços têm uma grande concentração de pessoas e que é fácil a propagação da doença, mesmo tomando as devidas precauções e as medidas de saúde já anunciadas.

Contudo, e apesar das preocupações com estes espaços, Graça Freitas afirmou que estar num lar "não é uma fatalidade" e sublinhou que "a grande maioria das pessoas que adoeceram nos lares estão bem e recuperadas".

Esta manhã, na conferência da Direção-Geral da Saúde 8DGS), António Sales, secretário de Estado da Saúde, disse que "Portugal está a testar 30 mil pessoas por milhão de habitantes", reforçando que Portugal está a testar mais do que a Áustria, Alemanha, Noruega, etc, como foi quinta-feira avançado.

Já estão à venda online as primeiras máscaras reutilizáveis certificadas

Já há cinco empresas com máscaras de uso comunitário reutilizáveis certificadas pelo Citeve.

A informação é recente, foi avançada pelo centro tecnológico no seu site, já bem tarde na quarta-feira à noite, mas representa um novo fôlego no combate à covid-19 e para o setor, que se prepara para lançar no mercado milhares de máscaras laváveis para o cidadão comum ou para profissionais de áreas com atendimento ao público.

E há quem já as tenha colocado logo à venda na sua loja online, como é o caso da portuense Daily Day Studios, que, nestas primeiras horas, já vendeu cerca de uma centena de unidades.

Estamparia Têxtil Adalberto Pinto da Silva, Quotidiandivertisy, Daily Day Studios, Digit All e Location Available, Lda são as cinco empresas que conseguiram que as suas máscaras passassem no crivo dos laboratórios do Citeve.

No caso da Daily Day Studios, da Digit All e da Location Available, são máscaras de uso geral, de nível 3, ou seja, com uma capacidade de retenção de partículas, mínima, de 70%.

Quase 200 mil mortos e mais de 2,7 milhões de infetados em todo mundo

A pandemia de covid-19 já ultrapassou os 2,7 milhões de infetados e matou quase 200 mil pessoas em todo o mundo desde que surgiu em dezembro na China, segundo um balanço da AFP às 11:00.

De acordo com os dados da agência de notícias francesa, a partir de dados oficiais, foram registados 190.989 mortos e mais de 2.719.450 infetados em 193 países.

Pelo menos 720 mil pessoas foram consideradas curadas pelas autoridades de saúde.

Os Estados Unidos, que registaram a primeira morte ligada ao coronavírus no final de fevereiro, lideram em número de mortos e casos, com 49.963 e 869.172, respetivamente.

Depois dos Estados Unidos, os países com mais óbitos são Itália, com 25.549 para 189.973 casos, Espanha com 22.524 (219.764 casos), França com 21.856 (158.183 casos) e o Reino Unido com 18.738 (138.078 casos).

A China (excluindo os territórios de Hong Kong e Macau), onde a epidemia começou no final de dezembro, contabilizou 82.804 casos (seis novos entre quinta-feira e hoje), incluindo 4.632 mortes (nenhuma nova) e 77.207 recuperações.

Desde as 19:00 de quinta-feira, a Serra Leoa anunciou a primeira morte ligada ao vírus no seu território

.Até às 11:00 de hoje, a Europa totalizou 116.907 mortos para 1.311.888 casos, Estados Unidos e Canadá 52.162 mortos (910.924 casos), Ásia 7.651 (187.791 casos), América Latina e Caraíbas 6.777 (130.705 casos), Médio Oriente 6.101 (142.849 casos), África 1.288 (27.335 casos) e Oceânia 103 (7.964 casos).

A AFP alerta que o número de casos diagnosticados reflete apenas uma fração do número real de infeções, já que um grande número de países está agora a testar apenas os casos que requerem atendimento hospitalar.

