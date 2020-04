Mais 30 mortes e 750 infetados em Portugal. Casos de covid-19 sobem 4,1%

Nas últimas 24 horas, morreram mais 30 pessoas e foram confirmados mais 750 casos de covid-19, em Portugal. Segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS), desta quinta-feira (16 de abril), há agora no país 18 841 infetados, 629 vitimas mortais e 493 recuperados (mais 110 do que ontem).

Aguardam resultados laboratoriais 3910 pessoas e mais de 26 mil estão a ser acompanhadas pelas autoridades de saúde para vigiar possíveis sintomas. Estão internados 1302 doentes, destes 229 em unidades de cuidados intensivos.

Esta semana a taxa de crescimento de novos doentes tem estado mais baixa que nas anteriores, rondando os 3%. Esta quinta-feira, esta taxa é de 4,1%. No entanto, o secretário de estado da saúde, António Lacerda Sales, alertava, esta quarta-feira, em conferência de imprensa que é necessário "assumir de forma responsável a curva que estamos a ter, em planalto", apesar de reconhecer que "esta curva é uma consequência do excelente comportamento e do excelente sinal de civismo que o povo português tem dado".

Durante a habitual conferência de imprensa diária, a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, indicou que o número de pessoas que transmitem a doença a outras no país (R0) é de "cerca de 1%". "Cada pais tem uma realidade demográfica diferente e um sistema de saúde diferente. Neste momento o nosso R é à volta de 1", dizia Graça Freitas, depois de referir que o da Dinamarca é de 0,7% e que o país se preparava para começar a diminuir lentamente as medidas de isolamento.

A taxa de crescimento de letalidade do país continua a ser de 3,3%., subindo a 12% no caso das pessoas acima dos 70 anos. Nas últimas 24 horas, foram declarados mais 30 óbitos, o que representa um aumento de 5% face a ontem.

Entre as 629 vitimas mortais, 311 eram mulheres e 318 eram homens. A maior parte das vitimas mortais tinha mais de 70 anos e não existem óbitos declarados de pessoas com menos de 39 anos.

Quanto ao número de recuperados - 493 - este regista hoje um aumento significativo, tendo em conta que esta é uma doença prolongada e que são necessários dois testes negativos para classificar um doente como curado. Nas últimas 24 horas, foram dados como recuperadas mais 110 pessoas.

Marcelo submete ao Parlamento renovação do estado de emergência

"Depois de ouvido o Governo, que se pronunciou esta manhã favoravelmente, o Presidente da República enviou à Assembleia da República, para autorização desta, o projeto de diploma decretando a renovação do estado de emergência por 15 dias", refere uma nota, publicada esta quinta-feira de manhã, na página da Presidência da República.

Marcelo Rebelo de Sousa já se tinha mostrado de acordo, na passada sexta-feira, com a prorrogação do estado de emergência em Portugal por mais 15 dias, até 2 de maio. O que corresponde ao terceiro período nesta situação.

O diploma que o Presidente da República enviou para o Parlamento utiliza termos "largamente idênticos" àquele que estão no documento em vigor até dia 17 de abril, mas prevê "a possibilidade de futura reativação gradual, faseada, alternada e diferenciada de serviços, empresas e estabelecimentos, com eventuais aberturas com horários de funcionamento adaptados, por setores de atividade".

O país encontra-se em estado de emergência - pela primeira vez na história da democracia - por causa da pandemia da covid-19 desde 19 de março.

Mais de dois milhões de casos de covid-19 no mundo

Há 2 094 884 milhões de infetados com covid-19 no mundo inteiro, segundo os dados oficiais, atualizados às 10:41 desta quinta-feira. Morreram 135 569 pessoas e recuperaram 520 946.

Os Estados Unidos da América são o país mais afetado com o surto do novo coronavírus, acumulando 644 348 doentes e 28 554 mortes. Espanha é a segunda nação com maior número de casos (182 816) e a terceira com mais óbitos declarados (19 130, mais 551 nas últimas 24 horas).

Segue-se Itália, com 165 155 casos confirmados e com 21 645 vitimas mortais. E depois, França, Alemanha, Reino Unido e a China, onde a pandemia começou no final do ano passado e que agora regista um aumento residual do número de infetados e que dizem respeito, segundo as autoridades de saúde, essencialmente a pessoas que chegaram do estrangeiro. Nas últimas 24 horas foram notificados 46 casos na China.

Portugal é, neste momento, o 16.º país do mundo com mais infetados de covid-19.

Recomendações da DGS

Para que seja possível conter ao máximo a propagação da pandemia, a Direção-Geral da Saúde continua a reforçar os conselhos relativos à prevenção: evite o contacto próximo com pessoas que demonstrem sinais de infeção respiratória aguda, lave frequentemente as mãos (pelo menos durante 20 segundos), mantenha a distância em relação aos animais e tape o nariz e a boca quando espirrar ou tossir (de seguida lave novamente as mãos). E acima de tudo: fique em casa.

Em caso de apresentar sintomas coincidentes com os do vírus (febre superior a 38º, tosse persistente, dificuldade respiratória), as autoridades de saúde pedem que não se desloque às urgências, mas sim para ligar para a Linha SNS 24 (808 24 24 24) ou para a unidade de cuidados primários mais próxima.