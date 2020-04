Lisboa ultrapassa Porto. Saiba quantos casos de coronavírus há em cada concelho

Lisboa ultrapassou o Porto e é novamente o concelho português com maior número de infetados, segundo o boletim desta terça-feira da Direção-Geral da Saúde (DGS). A capital tem agora 1145 casos de coronavírus, mais 85 do que no dia anterior.

Já a Invicta tem 1071 casos, mais três do que na véspera. Além de Lisboa e Porto, também Vila Nova de Gaia tem mais de um milher de casos (1066, um aumento de 31).

Em todo o país há agora registo de 21 379 infetados (mais 516) e 762 vítimas mortais (mais 27).

Depois dos três com mais de mil casos, seguem-se outros três com mais de 800, todos no Norte do país: Braga (902, mais 46), Matosinhos (884, mais oito) e Gondomar (853, mais 16). Maia surge com 742 (mais dois). Valongo (598, mais seis), Ovar (516, mais cinco) e Sintra (506, mais quatro do que na véspera) completam a lista de concelhos com mais de 500 casos.

A região Norte é a que regista o maior número de mortos (441, mais 17 do que na véspera), seguida pelo Centro (171, mais sete), pela região de Lisboa e Vale Tejo (133, mais três), do Algarve (11, os mesmos que na véspera) dos Açores (seis, os mesmos que na véspera), adianta o relatório da situação epidemiológica, com dados atualizados até às 24:00 de segunda-feira.

É também a Norte que há mais casos, totalizando 12 806, mais 263 face ao dia anterior, seguida pela região de Lisboa e Vale do Tejo, com 4896 (mais 187), da região Centro, com 2999 (mais 47), do Algarve com 313 (mais dois) e do Alentejo com 173 casos (mais 12).

Os Açores registam 107 casos de covid-19 (os mesmos que na véspera) e a Madeira 85, mais cinco que na véspera, com uma cerca sanitária decretada para a freguesa de Câmara de Lobos.

