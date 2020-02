Lidl alerta para sorteio fraudulento que pede dados pessoais a clientes

"Na sequência do falso sorteio, divulgado ontem [quinta-feira] em nome do Lidl Portugal, via SMS e outros serviços de mensagens, o Lidl informa que está a fazer todos os esforços para eliminar o 'website' fraudulento", indicou a empresa, em resposta à agência Lusa.

Em causa, está uma mensagem que apela aos consumidores para o fornecimento de dados pessoais em "'websites' fraudulentos" para receberem um IPhone 11 ou um Samsung S20.

A empresa já divulgou um aviso sobre estas mensagens na sua página na rede social Facebook e está também a "sensibilizar os clientes", através da linha de apoio, para não acederem ao conteúdo.

"O Lidl Portugal relembra que todas as suas campanhas, passatempos e sorteios oficiais são realizados, através dos canais oficiais da marca, nomeadamente, o site (www.lidl.pt) e/ou páginas oficiais de Facebook e Instagram Lidl Portugal", acrescentou.

A cadeia de supermercados alertou também "para a necessidade de um cuidado especial na divulgação de dados pessoais" em páginas não oficiais do Lidl, pedindo a colaboração na denúncia do sorteiro fraudulento.