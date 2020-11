Lar Particular em Ligares, Freixo de Espada à Cinta, com 37 casos positivos

O Lar particular Monsenhor Júlio Martins em Ligares, no concelho de Freixo de Espada à Cinta, no distrito de Bragança, regista 37 casos positivos de covid-19, disse hoje à Lusa o presidente da Junta de Freguesia.

"Após uma primeira testagem a 33 utentes, 31 deram positivo para o novo coronavírus e mais seis funcionários e diretora do lar também testaram positivo. O primeiro caso de infeção foi detetado na quarta-feira, após teste realizado a uma colaboradora", indicou Ademar Bento.

O lar particular de Ligares é gerido pelas Servas Franciscanas de Jesus Sacramentado.

"Estamos muito preocupados com a situação, até porque corria pela aldeia que alguns utentes já ministravam sintomas há alguns dias. De momento estamos distribuir uma caixa de máscaras e um frasco de álcool gel a cada família e apelamos para que todos fiquem no seu domicílio. Contamos com a colaboração da GNR para fiscalizar atuações anómalas", vincou o autarca de freguesia.

Segundo Ademar Bento, a Junta de Freguesia de Ligares também adquiriu uma máquina de "desinfeção a azono", para servir o comércio e as habitações particulares.

"Em articulação com o município, tudo faremos para minimizar os impactos deste surto de covid-19, na nossa aldeia", vincou o responsável.

O lar Monsenhor Júlio Martins já foi desinfetado pelos bombeiros de Freixo de Espada à Cinta.

Na tarde de sexta-feira foi realizada uma reunião com caráter "supre urgente", onde marcaram elementos da Direção Geral da Saúde, presidente da Câmara, diretor da Segurança Social de Bragança, Autoridade Nacional de Proteção Civil distrital de Bragança e o presidente da Junta de Freguesia.

Portugal contabiliza pelo menos 3.250 mortos associados à covid-19 em 204.664 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS).

O país está em estado de emergência desde 09 de novembro e até 23 de novembro, período durante o qual há recolher obrigatório nos concelhos de risco de contágio mais elevado e municípios vizinhos. A medida abrange 114 concelhos, número que passa a 191 a partir de segunda-feira.

Durante a semana, o recolher obrigatório tem de ser respeitado entre as 23:00 e as 05:00, enquanto nos fins de semana a circulação está limitada entre as 13:00 de sábado e as 05:00 de domingo e entre as 13:00 de domingo e as 05:00 de segunda-feira.