Homem violou criança sob ameaça de divulgar fotos dela nua

Um homem de 27 anos está em prisão preventiva depois de ter sido detido sob a suspeita de ter violado uma criança que tem agora 14 anos depois de a ter chantageado com a divulgação de imagens desta nua.

De acordo com a Polícia Judiciária, em 2017 o homem terá iniciado contactos com a menor através da internet e convenceu-a a enviar-lhe fotos e vídeo "em que retratasse a sua nudez". No comunicado divulgado esta tarde a PJ acrescenta que depois coagiu "a mesma a suportar relações sexuais efetivas, sob ameaça de divulgação dos conteúdos digitais que tinha na sua posse".

As investigações decorreram na Área Metropolitana de Lisboa tendo os inspetores identificado o autor das ameaças e da alegada violação o qual utilizava perfis falsos para comunicar na net com as potenciais vítimas.

Presente a um juiz "por fortes indícios a prática de crimes de violação agravada, coação agravada e pornografia de menores" o detido ficou detido preventivamente.

A Polícia Judiciária acrescenta que irá apurar o eventual envolvimento do detido em situações criminais semelhantes.