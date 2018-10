Sintra. Parte de Cascais do Parque Natural foi a mais atingida

O mapa do incêndio que ontem à noite deflagrou em Sintra revela que o fogo destruiu uma parte importante do litoral de Cascais inserido no Parque Natural de Sintra-Cascais.

Aparentemente, pelos mapas disponíveis, a parte de Cascais do Parque Natural é muito mais atingida do que a de Sintra - mas sendo esta muito maior.

Mapa do Parque Natural Sintra-Cascais © DR

O incêndio iniciou-se ontem à noite, cerca das 22:50, na zona da Peninha, na serra de Sintra, tendo no início começado a ser combatido por quatro dezenas de bombeiros. Alastrou depois ao concelho de Cascais, num combate às chamas muito dificultado pelos ventos que chegaram a ter rajadas de 100 quilómetros por hora.

© REUTERS/Pedro Nunes

Pelas 10.00 desta manhã o fogo estava a ser combativo por 800 homens, apoiados com sete meios aéreos. As 300 pessoas que estavam no parque de campismo da Areia, no Guincho, foram retiradas do local. Aconteceu o mesmo a 47 pessoas em habitações das aldeias de Biscaia, Figueira do Guincho, Almoínhas e Charneca, em Cascais.

Foram até agora registados 18 feridos ligeiros (sendo 17 bombeiros).

Pelas 8.00 desta manhã, Carlos Carreiras, presidente da câmara de Cascais, disse que "o incêndio não está extinto, mas está controlado". "Para isso, ajudou o vento, que foi o pior inimigo, ter acalmado. O vento caiu às 6.00 e, a partir daí, os homens no terreno começaram a ter capacidade" de o controlar.

"A frente ativa que está virada para a Charneca" e a Malveira da Serra "são áreas que nos preocupam porque podem ter algum exponencial para entrar na mancha florestal da serra de Sintra", disse o comandante André Fernandes, assegurando que não vão "baixar a guarda".