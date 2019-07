Quarenta mil foram ao engano. Team Strada não está no YouTube

Aquela que seria uma nova conta da Team Strada, o projeto de youtubers envolto em polémica por comportamentos impróprios do seu gestor, Hugo Strada, é afinal usada por outro utilizador e já não tem qualquer conteúdo.

No sábado, a promessa de explicar "a situação toda" levou à página quase 40 mil seguidores - que foram ao engano: a página apresenta-se este domingo com o nome de Tired Modder, sem qualquer ligação à Team Strada e não disponibilizando nenhum vídeo.

O Ministério Público está a investigar alegados comportamentos impróprios de Hugo Strada, 36 anos, nomeadamente com menores que pertenciam à equipa.

Como noticiou ontem o DN, ao pesquisar-se pelo canal original, descobria-se um outro que alegadamente pertencia à equipa de youtubers, identificando-se com o mesmo nome, Team Strada, e prometendo "explicar a situação toda".

Não houve qualquer explicação. Hugo Strada fez saber que aquele canal não era da Team Strada. Só no Facebook e no Instagram mantêm-se as páginas oficiais desta equipa de youtubers.

Nas redes sociais sucedem-se as críticas, incluindo antigos membros da Team Strada. Mélanie Vicente, 18 anos feitos em fevereiro, atacou com veemência nos últimos dias o gestor e mentor da equipa. "A única coisa que eu tenho feito desde que saí daquele projeto foi alertar os mais novos para a ilusão que aquele homem criou, do quão roubados estavam a ser", defendeu-se a jovem na sua conta do Twitter.

Em março, num vídeo colocado na sua conta pessoal do YouTube, Mel, como assina, explica porque saiu da Team Strada. "Eu já não me sinto integrada", diz, num depoimento gravado no seu quarto. "Eu sou uma pessoa que observa muito e fico caladinha", diz a dado momento.

Entre juras à equipa - "a Team vai estar sempre no meu coração" -, a jovem desabafa com a voz mais embargada: "Nunca se esqueçam da vossa família, nunca ponham nada à frente da vossa família." E a rematar deixa um agradecimento, "do coração", à equipa. "Obrigado Team Strada, pelos momentos que proporcionaram."