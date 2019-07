Precisa de tratar do Cartão do Cidadão? Duas lojas em Lisboa abrem mais cedo

Renovação do cartão do cidadão vai passar a poder ser feita online

Se tem de tratar do Cartão de Cidadão saiba que em Lisboa há duas lojas que abrem mais cedo. A da Avenida Fontes Pereira de Melo e do Campos de Justiça, no Parque das Nações. A medida entrou em vigor na segunda-feira e faz parte do reforço dos serviços anunciado pelo governo no início do mês.

Além de anunciar a abertura de nove espaços do cidadãos no Algarve, o executivo de António Costa revelou que as conservatórias da Avenida Fontes Pereira de Melo e o Campus da Justiça passam a abrir às 07:00 para entrega de senhas, com atendimento assistido para efetuar, no momento, a renovação online do documento. Foi o que começou a acontecer esta segunda-feira.

As lojas abrem agora às 07:00, mas o atendimento ao balcão mantém-se a partir das 09:00. "Temos bancas que permitem às pessoas fazerem o cartão de cidadão online de forma assistida", explica à SIC Notícias Bruno Maia, membro do Instituto dos Registos e Notariado.

O responsável conta que "os resultados do primeiro dia foram bastante positivos". "Tivemos um conjunto substancial de cidadãos que devidamente auxiliados conseguiram fazer a renovação online", explica Bruno Maia, que destaca o facto de "nunca" ter existido "tantas alternativas para fazer o cartão de cidadão".

Na semana passada, no âmbito da apresentação do programa de simplificação administrativa iSimplex 2019, o governo anunciou como uma das 119 medidas a renovação automática do cartão do cidadão. O prazo máximo para a aplicação desta medida deverá ocorrer até ao segundo trimestre de 2010.

Um conjunto de iniciativas do governo que pretende reduzir as longas filas para a renovação do documento.