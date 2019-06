Português suspeito de homicídio em França detido no aeroporto de Faro

O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) deteve, no Aeroporto de Faro, um cidadão português de 50 anos que está indiciado pela prática de um crime de homicídio na forma tentada e cujo processo "corre em termos na Comarca de Lille, em França", de acordo com o comunicado divulgado esta quarta-feira pelo organismo. A detenção ocorreu na sequência de um mandado de detenção europeu emitido pelas autoridades francesas.

Segundo o SEF, o cidadão português "pretendia viajar com destino a Cork, na República da Irlanda". O suspeito foi presente ao Tribunal da Relação de Évora "para validação da detenção e aplicação de medidas de coação, tendo resultado na condução do mesmo ao Estabelecimento prisional, onde aguardará a tramitação da sua entrega ao estado francês".

No comunicado enviado às redações, o SEF indica ainda que também no aeroporto de Faro foi detido um passageiro, de 26 anos, "em flagrante delito pela prática do crime de uso de documento falsificado (Passaporte e Bilhete de Identidade da República Helénica)". O momento da detenção ocorreu quando o indivíduo "pretendia viajar com destino a Shannon, na República da Irlanda".

O detido foi posteriormente conduzido ao DIAP do Tribunal Judicial de Faro "para validação da detenção e eventual aplicação de medidas de coação".