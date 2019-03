Pela América do Tio Silva nas bancas e com o DN

O rei da batata doce, as irmãs empreiteiras que vão às obras de saltos altos, o professor de Brown que sabe tudo da L(USA)lândia, a bailarina que levou o pastel de nata a Hollywood ou o homem que trocou as ruas do Bairro Alto por Miami e está a mudar a educação nos EUA.

Estas são as histórias de Manuel Eduardo Vieira, Cidália e Natália Luís, Onésimo Teotónio de Almeida, Fátima Marques e Alberto Carvalho, alguns dos portugueses e lusodescendentes cujas vidas foram contadas no livro Pela América do Tio Silva que agora chega às bancas e a partir de sábado, dia 23, estará à venda com o DN por 9,99 euros. Estará disponível até 30 de abril.

Ao longo de dois anos, cinco jornalistas do DN viajaram pelos EUA para contar as histórias de portugueses e luso-americanos de sucesso. O projeto, em parceria com a Fundação Luso Americana para o Desenvolvimento (FLAD), deu origem a uma série de reportagens publicadas no Diário de Notícias e compiladas no livro Pela América do Tio Silva.

No prefácio, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, lembra que "Portugal é um país de heróis" e explica como o livro Pela América do Tio Silva, "que recupera e reúne o conjunto de reportagens publicadas nos últimos meses pelo Diário de Notícias, abre uma janela para esse país de heróis e heroínas que inspiram outros compatriotas. Abre-nos uma janela para uma comunidade que reside e trabalha nos Estados Unidos da América, constituída por empreendedores em áreas tão distintas como a economia, a ciência, a educação, a cultura, a indústria, a política ou o comércio".