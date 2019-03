Franklim Lobo aguarda na prisão extradição para Portugal

Frankelim Lobo no julgamento em 2007

Este tribunal com sede em Madrid que, entre outros, trata dos casos mais graves de delitos do crime organizado, como o narcotráfico, está a dar seguimento ao mandado de detenção europeu emitido pela autoridade judiciária portuguesa.

Franklim Pereira Lobo "deu entrada na prisão por ordem do juiz de guarda, o titular do Tribunal Central de Instrução 1, Santiago Pedraz, enquanto se processa o mandado de entrega a Portugal", disse fonte oficial do tribunal.

Na segunda-feira, fonte da direção da Polícia Judiciária (PJ) já tinha confirmado à Lusa que Franklim Pereira Lobo tinha sido detido em Málaga, sul de Espanha, no âmbito de um mandado de detenção europeu.

Segundo a mesma fonte, o mandado de detenção tinha sido emitido no âmbito da chamada Operação Aquiles, que envolve crimes de tráfico de droga, associação criminosa e corrupção passiva e ativa.

A Operação Aquiles tem 27 arguidos, entre os quais dois inspetores da PJ, uma vez que os juízes decidiram separar os processos de Franklim Pereira Lobo e da arguida Ana Luísa Caeiro.

Segundo a acusação, entre outubro de 2006 e janeiro de 2007, elementos da Unidade de Prevenção e Apoio Tecnológico da Polícia Judiciária (UPAT/PJ) transmitiram à sua hierarquia informações resultantes de vigilâncias e recolha de informações que "evidenciavam fortes suspeitas de ligações ao mundo do crime" do ex-coordenador da PJ Carlos Dias Santos.

Estas suspeitas apontavam para ligações do ex-coordenador da PJ com o arguido Jorge Manero de Lemos e a atividade de tráfico de droga desenvolvida por este último.

O Ministério Público entende que os inspetores da PJ Carlos Dias Santos e Ricardo Macedo, além de darem informações às organizações criminosas que protegiam, através dos contactos com os pretensos informadores, por vezes recebiam informações das mesmas organizações sobre o tráfico desenvolvido por organizações "concorrentes".