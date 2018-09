Oito contentores e artistas espalhados por Lisboa. A Regata de Portugal vai dar voz à arte urbana

É a celebração da união entre os portugueses e o mar, através da vela mas também da arte urbana. O evento Regata de Portugal, que arranca já no próximo dia 3 de outubro no Terminal de Cruzeiros de Lisboa, aliou-se a oito artistas de street art para criar contentores que irão representar as oito marcas patrocinadoras da prova náutica.

RAM, Draw, Caver, Nomem, Third, Mar, Mesk e Tamara, a única artista feminima, têm como tema o mar, ainda que condicionados pelas referências comerciais de cada marca - Nacional, Vitacress, Guloso, Santogal, Lusitania, Gelpeixe, OLÁ e Delta. Miguel - artisticamente conhecido há mais de 20 anos por RAM - é um dos artistas participantes na iniciativa e não hesita em elogiar a organização por ter escolhido a arte urbana como grande aliada do evento. "É mais uma prova do nosso valor e uma oportunidade para expor a nossa arte, que está a crescer cada vez mais em Portugal", disse.

Há alguns anos, seria impossível ligar uma regata ao graffiti? Impossível não, mas Miguel diz que "muito pouco provável". Ele, que já viajou por mais de 43 países diferentes para deixar a sua marca artística, sabe que em Portugal o processo de aceitação deste trabalho tem sido lento.

A regata por si só, para quem nela participa e até mesmo para quem assiste, carrega há décadas um caráter elitista. Já a arte urbana, ainda que hoje reconhecida exatamente como "arte" por muitos, foi em tempos considerada ruído visual nas cidades. O evento procura que ambos se encontrem a meio do caminho, de forma a tornarem-se tanto acessíveis como reconhecidas por todos. Em entrevista ao DN, o principal cérebro por detrás deste evento, Francisco Mello e Castro, disse que o principal objetivo era "massificar a vela e torná-la cool".

Os contentores que estão a ser criados pelos artistas ainda não têm morada definida para os próximos dias. Sabe-se que serão espalhados pela capital antes do início do evento, onde estarão posteriormente expostos como stands de venda das marcas.

© Pedro Rocha / Global Imagens

A primeira edição da Regata de Portugal decorrerá de 3 a 7 de outubro, integrado nas comemorações do 5 de outubro. Terá como protagonistas a vela, a gastronomia, a música, a arte, mas principalmente a portugalidade. Ochef Vítor Sobral (gastronomia), o graffiter Gonçalo Mar (arte), Deejay Kamala (música) e Bernardo Freitas (vela) são os embaixadores do evento.