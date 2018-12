"O Ministério da Saúde está dominado pelo Ministério das Finanças"

"O Ministério da Saúde está completamente dominado pelo Ministério das Finanças e pela questão do défice zero porque os enfermeiros são muitos. No Serviço Nacional de Saúde são cerca de 42 mil", disse a bastonária da Ordem dos Enfermeiros, em entrevista ao Primeiro Jornal da SIC.

Instada a fazer um balanço de 40 dias de greve e de protesto no bloco operatório por parte dos enfermeiros, Ana Rita Cavaco, considerou que o grande problema está do lado do interlocutor dos representantes dos enfermeiros e que é o Ministério da Saúde.

"Tenho visto com grande preocupação que a Sra ministra do Mar, o Sr ministro da Administração Interna, a Sra ministra da Justiça... toda a gente negoceia com as classes profissionais e os enfermeiros parece que há aqui um preconceito em relação a eles. Se olharmos para o conjunto das profissões, dentro e fora da Saúde, não há ninguém nas condições em que os enfermeiros estão. Hoje um enfermeiro com 15 dias de profissão, um com 20 anos e outro com 30 ganham exatamente a mesma coisa. 980 euros líquidos por mês".