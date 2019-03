Rui Pinto, 30 anos, assume-se como o principal denunciante do Football Leaks, que já atingiu grandes clubes internacionais e nacionais e famosos do mundo do futebol, como Cristiano Ronaldo.

"Vamos agir com muita serenidade. Tudo o que está em causa exige uma intervenção muito séria", sublinha uma fonte judicial envolvida no processo de Rui Pinto, o mais famoso hacker português. O assumido denunciante do Football Leaks deverá chegar a Portugal na próxima semana - entre quarta e sexta-feira - escoltado por uma brigada especial da Polícia Judiciária (PJ), depois de a sua extradição ter sido confirmada nesta quinta-feira pelas autoridades húngaras.

No prazo de 48 horas, a contar a partir do momento em que está sob a detenção da polícia portuguesa, será ouvido pelo juiz de instrução criminal em Lisboa, na presença dos procuradores titulares da investigação, que determinará as medidas de coação a aplicar. Nessa altura, o Ministério Público (MP) deverá pedir a prisão preventiva de Rui Pinto, pois entende que estão preenchidas as três condições para o tribunal concordar com a medida de coação mais gravosa: "Perturbação do inquérito, que é o que o arguido mais tem feito desde que foi detido em Budapeste, pondo em causa a justiça portuguesa; perigo de fuga, pois esteve escondido na Hungria; e continuação da atividade criminosa", sustenta fonte policial que acompanha o caso.