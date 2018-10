Marinha apreende 40kg de haxixe em alto mar

Segundo um comunicado emitido pela Marinha portuguesa, os 40 kg de droga encontravam-se no mar e foram apreendidos pela lancha de fiscalização rápida "Hidra", ao final da tarde (19.00) de sexta-feira, dia 5 de outubro.

"Durante esta ação não foi possível identificar os traficantes, contudo foram recuperadas duas caixas de estupefaciente. A apreensão realizada foi entregue à Polícia Marítima, tendo em vista a posterior tramitação processual", informa a Marinha.

A lancha de intervenção rápida voltou este sábado a efetuar buscas nas águas da costa algarvia, junto à fronteira entre Portugal e Espanha, em coordenação com o Comando de Zona Marítima do Sul e com o apoio da Capitania do Porto de Vila Real de Santo António, mas "não foram encontradas mais caixas de estupefacientes ilícitos".

De acordo com a informação disponibilizada pela Marinha, o navio Hidra vai prosseguir em missão na Zona Maritima do Sul, exercendo uma permanente vigilância nas águas sob jurisdição nacional.