Incêndios resolvidos a 90%. Bombeiros querem evitar problemas com calor e vento da tarde

O incêndio que deflagrou no sábado em Vila de Rei (Castelo Branco), que se estendeu até Mação (Santarém), ainda é motivo de preocupação, mas já está "contido", anunciou na manhã desta terça-feira a Proteção Civil em conferência de imprensa. "A situação está consideravelmente mais favorável relativamente ao final do dia de ontem [segunda-feira]. 90% do incêndio está em resolução", garantiu o comandante do Agrupamento Distrital do Centro-Sul, Luís Belo Costa. Apesar de já não considerarem a existência de frentes ativas, por não representarem "uma ameaça no que respeita à propagação", alertam que a zona ainda "é um braseiro".

A mesma fonte da Proteção Civil garantiu que todos os meios estão empenhados em resolver o que falta "durante o período da manhã". Até porque ao início da tarde a situação meteorológica pode complicar-se, à semelhança do que tem acontecido nos últimos dias. "O dia, no que respeita aos indicadores meteorológicos, vai ser semelhante aos últimos, com temperaturas elevadas e vento intensificado a partir da hora de almoço", anunciou.

Ao contrário do que se podia esperar, a chuva que se fez sentir no início desta semana em Castelo Branco "não teve grande impacto". Já as trovoadas registadas nesta zona provocaram novos focos de incêndio. "Só na periferia, na zona da serra da estrela, tivemos três incêndios. Um deles ficou em resolução no início da manhã", disse o comandante.

Ao todo, os fogos neste distrito já fizeram 16 feridos, entre os quais um ferido grave. Destes, cinco são civis e os restantes operacionais. Foram assistidas 39 pessoas e várias casas ficaram consumidas pelas chamas.

O fogo está a ser combatido maciçamente por bombeiros, Exército e Proteção Civil. Na segunda-feira, a Proteção Civil pediu o apoio das Forças Armadas para operações de vigilância e rescaldo dos fogos que estão a lavrar em Vila de Rei. Foram destacados para esta vila quatro pelotões de 20 militares cada, dois da Marinha e dois do Exército.

De acordo com o site da Proteção Civil, o incêndio está a ser combatido atualmente por mais de mil operacionais, cerca de 300 meios terrestres e dois aéreos. Durante esta segunda-feira, estiverem empenhados no combate 17 meios aéreos.

Ainda no domingo, o Comandante do Agrupamento Centro Sul da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) anunciava que ainda o incêndio tinha já "cerca de 60% da sua área dominada", mas alertava para a dificuldade em controlá-lo. O comandante Belo Costa alertava que o trabalho dos operacionais está a ser "dificultado pelo tipo de terreno".

Mão criminosa

O ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, garantiu que está em curso uma investigação às causas dos incêndios que lavram em várias cidades. Uma "estranheza" que já tinha sido levantada pelo presidente da câmara de Cernache de Bonjardim.

A Polícia Judiciária (PJ) e a GNR detiveram este domingo um homem de 55 anos, suspeito de ser o autor do incêndio florestal que deflagrou junto a Castelo Branco. "O suspeito, usando chama direta, colocou um foco de incêndio em zona florestal povoada com pinheiros e mato, dentro de uma vasta mancha florestal, que teria proporções mais gravosas caso não tivesse havido uma rápida intervenção dos bombeiros de Castelo Branco", lia-se no comunicado da PJ.

Relativamente ao fogo que deflagrou na Sertã, a PJ recolheu indícios e elementos de natureza criminosa. Nomeadamente, artefactos pirotécnicos, que poderão estar na origem do incêndio.

O país do Mediterrâneo com mais incêndios

Um estudo da organização não-governamental World Wide Fund for Nature revelou que Portugal é o país do Mediterrâneo mais devastado pelos incêndios, onde se regista uma média de 22 600 por ano.

"Portugal é, de longe, o país mediterrânico mais afetado pelos incêndios florestais: nos últimos 30 anos é o país que enfrentou o maior número de sinistros e teve mais hectares queimados (...) Em média, um ano, mais de 3% de sua área florestal é queimada", pode ler-se.

A seguir a Portugal surge Espanha, com cerca de 12 mil incêndios por ano, e a Grécia, com nove mil.