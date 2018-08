Incêndio em carros estacionados em Quarteira

Um incêndio num carro estacionado num parque próximo do Mercado Municipal de Quarteira, esta manhã, alastrou a outras quatro viaturas e causou queimaduras ligeiras no proprietário, que estava no interior do carro. O fogo já está controlado.

De acordo com a SIC Notícias, o alerta foi dado às 11:13 e no local estiveram os bombeiros de Loulé e a GNR.

As imagens do incêndio foram partilhadas nas redes sociais e as descrições davam conta de que o incêndio provocou "várias explosões" que causaram o pânico entre os moradores, turistas e proprietários de apartamentos e lojas.

A GNR está a investigar as causas do incêndio.