Helicóptero do INEM está desaparecido. Quatro pessoas seguiam a bordo

Um helicóptero do INEM está desaparecido, confirmou ao DN fonte do INEM. Segundo a SIC Notícias, populares afirmam ter ouvido um estrondo na zona de Couce, Valongo. Decorrem buscas no local.

O presidente da Proteção Civil Distrital do Porto, Marco Martins, disse à estação de televisão que o "intenso nevoeiro" e o declive do terreno estão a dificultar a procura da aeronave. O perímetro de buscas foi alargado, estão a chegar cada vez mais equipas de resgate e as autoridades esperam encontrar os passageiros "com vida".

A aeronave estava a regressar à base, em Macedo de Cavaleiros. A mesma fonte avança que "estão em curso buscas para localizar um helicóptero de emergência médica ao serviço deste Instituto, o qual está dado como desaparecido", diz nota do Instituto de Emergência Médica.

A aeronave tinha realizado uma missão de emergência médica de transporte de um doente grave para o Hospital de Santo António, no Porto.

O último contacto com o helicóptero foi registado por volta das 18h30, na zona de Valongo. Decorrem neste momento buscas, envolvendo vários meios de Proteção Civil, com vista a localizar o aparelho. O doente em questão era uma mulher com 76 anos de idade, com problemas cardíacos graves. O transporte teve início às 15h13 horas, "altura em que o helicóptero levantou voo da sua base para o Hospital de origem do doente, tendo o mesmo sido entregue aos cuidados das equipas médicas do hospital de Santo António cerca das 18h10".

A bordo do helicóptero de emergência médica seguiam dois pilotos e uma equipa médica, composta por médico e enfermeiro. O helicóptero em questão é um Augusta A109S, operado pela empresa Babcock.

Uma outra nota do INEM informa que ainda estão em curso buscas para localizar um helicóptero de emergência médica ao serviço deste Instituto, o qual está dado como desaparecido desde as 18h30 desta tarde. Estão no terreno várias equipas, junto à aldeia de Couce, concelho de Valongo, envolvendo vários agentes de Proteção Civil, "não tendo a aeronave sido ainda localizada nem havendo qualquer informação sobre os tripulantes"..​​​​​​

No regresso à base, o último registo do helicóptero terá ocorrido pelas 18h30.

(Notícia atualizada às 22:46)