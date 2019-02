Guia do Poder Local este sábado com o DN

Que peso têm as medidas que se fazem a nível municipal no resto do país? E no mundo? Estas são duas perguntas que são respondidas no Guia do Poder Local, que este sábado, dia 23, chega às bancas com o DN.

O tema central desta edição é Pensar Global no Local e ​pretende​​​​​​ mostrar iniciativas ou medidas legislativas que insiram as autarquias num espaço europeu ou global, promovendo melhores condições de vida e desenvolvimento económico para os munícipes e empresas das regiões em causa.

Entre estas medidas estão, por exemplo, os acordos comerciais estabelecidos entre Oeiras e a província chinesa de Dongcheng, a estratégia de Lisboa para ser nomeada Capital Europeia 2020 e liderar os esforços europeus no que diz respeito à sustentabilidade, entre outros.

Neste especial de 132 páginas abordam-se temas de educação, economia, ambiente e também Direitos Humanos nos 308 concelhos do país - 278 deles em Portugal continental, 11 na Madeira e 19 nos Açores.​

Na opinião, assinam artigos, o presidente da câmara municipal de Gaia, Eduardo Vítor Rodrigues, e o presidente da autarquia de Lagoa, Francisco Martins.

Em entrevista, Carlos Pinto de Sá, presidente da câmara municipal de Évora fala sobre a captação de investimento internacional no município.