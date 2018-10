Fogo em Sintra: 18 pessoas assistidas, 347 retiradas de parque de campismo e várias localidades

O fogo que começou no sábado à noite na serra de Sintra tem duas frentes ativas, "que ainda preocupam" a proteção civil, mas o reforço de meios aéreos logo ao início da manhã está a dar resultados, disse esta manhã o comandante distrital de Lisboa da ANPC, André Fernandes.

"A frente ativa que está virada para a Charneca" e a Malveira da Serra "são áreas que nos preocupam porque podem ter algum exponencial para entrar na mancha florestal da serra de Sintra", disse o comandante, assegurando que não vão "baixar a guarda".

Durante a noite, as chamas obrigaram a retirar 300 pessoas do parque de campismo de Cascais e outras 47 de outras localidades, como Biscais, Figueira do Guincho e Almoínhas. André Fernandes disse que foi evacuação do parque de campismo foi feita "por precaução" e que decorreu "dentro da normalidade, não havendo vítimas a registar nem danos materiais".

No briefing da Proteção Civil, o comandante distrital de Lisboa assegurou que "vão ser feitos todos os esforços para dar o incêndio como dominado hoje" e não há neste momento povoações em risco.

Mas a noite foi complicada, com rajadas de vento de cerca de 100 km/hora que não deram descanso aos bombeiros. A situação de manhã mudou, com "uma janela ecológica que neste momento se encontra favorável", com temperaturas na casa dos 23 a 25 graus. "São condições totalmente diferentes", salientou o comandante.

17 bombeiros e um civil feridos

A Proteção Civil dá conta de 18 feridos: um ferido leve civil com queimaduras no braços e pernas, de primeiro e segundo grau, que "não inspira grandes cuidados"; oito operacionais, com lesões oculares e traumas nas pernas que foram levados para o hospital de Cascais; e nove bombeiros assistidos no local e já de regresso ao teatro de operações.

Cerca das 08:00, o incêndio estava a ser combatido por 740 operacionais, apoiados por 219 veículos e quatro aviões anfíbios, dois helicópteros, um pesado e outro ligeiro, e um avião de reconhecimento.

Apelo à população

André Fernandes disse ainda que há duas estradas cortadas na área - a estrada nacional 247 e a estrada nacional 9-1 - e apelou a todos para que não tentem circular na área e deixem as vias livres para os meios de socorro. Nesta altura há 740 operacionais no terreno, corporações de Lisboa e Setúbal, apoiados por 219 veículos e quatro aviões anfíbios, dois helicópteros, um pesado e outro ligeiro, e um avião de reconhecimento.

Sobre os danos materiais, André Fernandes disse que alguns apoios de madeira nalgumas áreas habitacionais ficaram danificados e um veículo ligeiro ardeu, adiantando que, neste momento, equipas da GNR, da PSP, polícias municipais de Cascais, Sintra e outros meios das duas câmaras municipais estão a fazer a validação da área afetada para verificação de mais danos do parque habitacional ou edificado.

Foram ainda retirados 70 animais do Clube D. Carlos e do Centro Hípico do Estoril, na Charneca, que foram levados para o hipódromo Manuel Possolo, em Cascais

Em atualização