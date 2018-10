Chuva forte em Portalegre causou inundações e submergiu automóveis

A precipitação muito intensa, durante um curto período de tempo, fez subir os caudais das ribeiras em Portalegre e provocou algumas inundações ao final da tarde de sexta-feira. A prova de automobilismo Baja Portalegre 500, que decorria na zona, foi afetada e, segundo o Comando da Proteção Civil da zona disse ao DN, dois carros ficaram presos durante a subida da água, mas os ocupantes saíram das viaturas sem ferimentos.

O relato deste episódio partiu do grupo Vost Portugal que, no Twitter, refere que a chuva forte que se abateu sobre a zona de Portalegre tinha causado inundações repentinas. "Diversas viaturas da prova Baja Portalegre 500 ficaram praticamente submersas", acrescentava a publicação dos Vost.

A Proteção Civil de Portalegre e também os bombeiros locais garantiram ao DN que se tratou de um episódio de chuva "normal", embora intenso, e que não terá causado grandes estragos materiais.

O Vost Portugal, que fez este alerta, é um grupo no Twitter que nasceu durante os fogos de Monchique, feito por voluntários que relatam situações de emergência e que dizem prestar um serviço que "a Proteção Civil devia fazer". No caso do furação Leslie, que atingiu Portugal como uma tempestade tropical há duas semanas, partilharam 'tweets' sobre a velocidade do vento, os locais mais vulneráveis, as estradas que estavam cortadas e os transportes públicos suprimidos.