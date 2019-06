Apreendida uma tonelada de cocaína em barco de pesca no Atlântico

Uma tonelada de cocaína foi apreendida numa embarcação de pesca no oceano Atlântico no âmbito de uma operação da Polícia Judiciária em colaboração com a Marinha, a Força Aérea e a Polícia Federal do Brasil, foi hoje anunciado.

Em comunicado, a PJ adianta que através da Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes desenvolveu, nos últimos dias, uma complexa operação de combate ao tráfico transnacional de estupefacientes por via marítima, que levou ainda à detenção de sete pessoas.

Durante a Operação "Areia Branca", as autoridades localizaram e intercetaram "em pleno Oceano Atlântico uma embarcação de pesca de pavilhão brasileiro relativamente à qual se suspeitava estar a ser utilizada no transporte de elevada quantidade de cocaína com destino final ao continente europeu".

A embarcação foi conduzida à Base Naval de Lisboa, onde foi alvo de busca por parte da PJ tendo sido encontrados no interior, em compartimento de difícil acesso especialmente criado para o efeito, um total de 1.102 quilos (mil cento e dois quilogramas) de cocaína acondicionados em cinquenta sacos de serapilheira.

Na embarcação, que foi apreendida, seguiam "sete homens estrangeiros com idades compreendidas entre os 36 e os 64 anos, que foram detidos" e irão ser presentes a tribunal.

A investigação em curso, que tem o apoio do MAOC-N, da Drugs Enforcement Administration dos Estados Unidos e da National Crime Agency do Reino Unido, iniciou-se na sequência de troca de informações com a Polícia Federal do Brasil.